Названо прості рослини, які допоможуть знизити вологість у ванній кімнаті

Кімнатні рослини можуть ефективно очищати навколишнє повітря від токсинів та поглинати вологість і таким чином регулювати вологість у кімнаті.

Які рослини варто мати у ванній кімнаті

Найефективнішою кімнатною рослиною для поглинання вологи є бостонська папороть (Nephrolepis exaltata). Ця тропічна рослина процвітає у вологому кліматі. Тримати таку рослину слід у ванній біля душу, щоб вона вбирала вологу з повітря.

До того ж ця рослина відома своїми очисними властивостями. Вона очищає навколишнє повітря, поглинаючи леткі органічні сполуки, зокрема ксилол і формальдегід, що виділяються засобами для чищення або фарбою.

Зверніть увагу, якщо ви вирішите розмістити папороть у ванній кімнаті, то там повинно бути вікно, яке пропускатиме денне світло. Якщо ви поставите рослину під прямі сонячні промені, листя папороті можуть знебарвитися.

Окрім того, спатифілум теж допоможе ввібрати вологу через листя і таким чином запобіжить появі цвілі. Ця рослина дуже проста у догляді.

Алое вера є ефективною кімнатною рослиною для очищення повітря від токсинів.

Плющ звичайний - це декоративна багаторічна рослина, яка цінується за свою осушувальну дію.

До того ж орхідея або фікус також є кімнатними рослинами, які ви можете тримати біля душової кабіни, щоб усунути надлишкову вологість.