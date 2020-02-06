В Україні лютує грип: названо продукти, які вбивають імунітет

Зимовий період в Україні завжди небезпечний для здоров'я людини тим, що в цей час загострюються простудні захворювання і організм людини стає вразливою до вірусів. Дієтолог Олена Соломатіна розповіла, які продукти дуже негативно позначаються на імунітеті, а які - навпаки позитивно впливають на захисні функції організму.

За словами експерта, є продукти харчування, які містять в собі алергени і канцерогени. Дієтолог повідомила, що навіть самі корисні рослинні олії не повинні піддаватися смаженню. Краще використовувати для зажарювання рафінована олію.

Продукти, які не піддавалися термічній агресивної обробці, більш корисні.

Три продукти, які найбільше гублять імунітет:

Цукор.

Тваринний білок.

Алкоголь.

Намагайтеся уникати смаження продуктів, адже в цій їжі утворюються канцерогени. Уникайте також вживання тваринного білка - червоного м'яса. Їжа, у складі якої є цукор, блокує утворення білих кров'яних тілець.

Дієтолог назвали супер-продукти для підвищення імунітету: