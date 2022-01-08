RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Названі продукти, які серце садять , а які - знижують ризик розвитку захворювань

Автор: Володимир Костирін

Деякі продукти протипоказані людям, які мають недуги серця або хворі судини. Разом з тим медики розробили кардіотрофічний тип харчування, який допомагає зменшити не тільки симптоми і розвиток проблем з роботою цього життєво важливого органу, а й істотно знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань у абсолютно здорових.

Про це передає "Країна здоров'я".

Присутність яких продуктів в раціоні допоможе збагатити організм корисними вітамінами та мікроелементами і нормалізувати роботу серця, розповіла дієтолог Анна Завацька.

Для "сердечників" відмінно підійдуть продукти, які багаті:

на калій і магній (чорнослив, курага, цитрусові, горіхи, картопля, гречка, морська капуста, цільнозерновий хліб, пшоняна крупа, петрушка);

на білок (знежирене молоко і сир, риба і нежирне м'ясо);

на складні вуглеводи (цільнозерновий хліб, крупи та бобові).

Що слід виключити з раціону людям з хворобами серця

Як зазначила дієтолог, настійно рекомендується "сердечникам" відмовитися від продуктів, в яких багато насичених жирів, трансжирів та цукру. А саме:

  • жирні сорти м'яса і птиці;
  • молочні продукти з підвищеним відсотком жирності;
  • продукти глибокої переробки;
  • також бажано не вживати занадто солону або солодку їжу, позаяк "крайнощі" теж загрожують ускладненнями стану.

"Продукти з великою кількістю цукру, на кшталт варення, джему та сиропу також варто зменшити до максимуму", - закликала фахівець, порадивши замінити їх натуральними солодкими овочами та фруктами.

Завацька додала, що людям зі слабким серцем обов'язково потрібно їсти щодня не менше 500 грамів свіжих овочів або фруктів.

Нагадаємо, перед цим лікарі розповіли, які продукти допоможуть знизити артеріальний тиск.

Також ми писали, що перед цим дієтолог висловилася про жири в раціоні та пояснила, чому небезпечно їх "спалювати" препаратами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поради дієтолога