Названі продукти, які серце садять , а які - знижують ризик розвитку захворювань

Присутність яких продуктів в раціоні допоможе збагатити організм корисними вітамінами та мікроелементами і нормалізувати роботу серця, розповіла дієтолог Анна Завацька.

Для "сердечників" відмінно підійдуть продукти, які багаті:

на калій і магній (чорнослив, курага, цитрусові, горіхи, картопля, гречка, морська капуста, цільнозерновий хліб, пшоняна крупа, петрушка);

на білок (знежирене молоко і сир, риба і нежирне м'ясо);

на складні вуглеводи (цільнозерновий хліб, крупи та бобові).

Що слід виключити з раціону людям з хворобами серця

Як зазначила дієтолог, настійно рекомендується "сердечникам" відмовитися від продуктів, в яких багато насичених жирів, трансжирів та цукру. А саме:

жирні сорти м'яса і птиці;

молочні продукти з підвищеним відсотком жирності;

продукти глибокої переробки;

також бажано не вживати занадто солону або солодку їжу, позаяк "крайнощі" теж загрожують ускладненнями стану.

"Продукти з великою кількістю цукру, на кшталт варення, джему та сиропу також варто зменшити до максимуму", - закликала фахівець, порадивши замінити їх натуральними солодкими овочами та фруктами.

Завацька додала, що людям зі слабким серцем обов'язково потрібно їсти щодня не менше 500 грамів свіжих овочів або фруктів.