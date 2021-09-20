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Названо всіх переможців головної телевізійної премії "Еммі"

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Лос-Анджелес, Понеділок 20 вересня 2021 16:15
Названо всіх переможців головної телевізійної премії "Еммі" Фото: названі всі переможці премії Еммі 2021 (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У ніч з 19 на 20 вересня в Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження вручення головної телевізійної нагороди "Еммі". На 73 церемонії абсолютним лідером став телесеріал"Корона".

Список переможців опублікували на офіційному сайті телевізійної нагороди.

Абсолютним рекордсменом за кількістю статуеток став серіал "Корона" - всі нагороди в номінації "Драматичний серіал". Ще чотири нагороди забрав серіал"Тед Лассо". Отримав свої статуетки й мінісеріал "Хід королеви".

Список переможців Еммі 2021:

Драма

Найкращий драматичний серіал - Корона

Найкраща актриса драматичного серіалу - Олівія Коулман, Корона

Найкращий актор драматичного серіалу - Джош О'коннор, Корона

Найкраща актриса драматичного серіалу другого плану - Джилліан Андерсен, Корона

Найкращий актор драматичного серіалу другого плану - Тобіас Менсіс, Корона

Найкращий серіал драматичного серіалу - Джессіка Хоббс, Корона

Найкращий сценарій в драматичному серіалі - Пітер Морган, Корона

Комедія

Найкращий комедійний серіал - Тед Лассо

Найкраща актриса комедійного серіалу - Джин Смарт, Хитрощі

Найкращий актор комедійного серіалу - Джейсон Судейкіс, Тед Лассо

Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі - Ханна Веддінгхем, Тед Лассо

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі - Бретт Голдстайн, Тед Лассо

Найкращий режисер комедійного серіалу - Люсія Аньєлло, Хитрощі

Найкращий сценарій в комедійному серіалі - Люсія Аньєлло, Пол Даунс, Джен Статскі, Хитрощі

Мінісеріал

Найкращий мінісеріал - Хід королеви

Найкраща актриса з мінісеріалу - Кейт Вінслет, Мейр з Істтауна

Найкращий актор з мінісеріалу - Юен Макгреор, Холстен

Найкращий актор другого плану в мінісеріалі - Еван Пітерс, Мейр з Істтауна

Найкращий режисер мінісеріалу - Скотт Френк, Хід королеви

Найкращий сценарій мінісеріалу - Мікаела Коул, Я можу тебе знищити

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зірка серіалу "Папік" стала заслуженою артисткою України.

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