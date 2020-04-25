Названі несподівані позитивні сторони самоізоляції для здоров'я

Коронавірус у 2020 році змінив мільярди життів і призвів до необхідності самоізоляції до кінця карантинних обмежень. Вчені вважають, що такі заходи позитивно впливають на здоров'я людини, якщо вона самостійно прийняла рішення про самоізоляцію. Медики встановили, що добровільна самоізоляція вже поліпшила якість сну, знизила рівень тривоги та стресу.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature говориться, що соціальний капітал, як міра соціальної довіри та співучасті, позитивно впливає на якість самоізоляції.

"В даному дослідженні було вивчено вплив соціального капіталу на якість сну і механізми, задіяні у людей, які самостійно ізолювалися вдома протягом 14 днів у січні 2020 року під час епідемії COVID-19 в центральному Китаї", - йдеться в тексті дослідження.

Особи, які самоізолювалися в домашніх умовах протягом 14 днів, заповнювали опитувальники з самозвітом на третій день ізоляції. Вимірювали індивідуальний соціальний капітал (шкала особистісного соціального капіталу), тривожність (шкала Самооціночної тривожності), стрес (Стенфордський опитувальник гострої стресової реакції) та сон (Пітсбургський Індекс якості сну).

"Низький рівень соціального капіталу був пов'язаний з підвищенням рівня тривоги та стресу, але підвищений рівень соціального капіталу був позитивно пов'язаний з підвищенням якості сну", - йдеться в дослідженні.

Повідомляється, що також знизився рівень тривоги та стресу.

У раніше проведених дослідженнях говорилося, що самоізоляція вже призвела до зниження рівня захворюваності вірусними та бактеріальними інфекціями.

Варто відзначити, що в Україні за добу від коронавіруса видужала рекордна кількість осіб.