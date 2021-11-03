Можна розпізнати за кілька днів: названі неочевидні ознаки серцевого нападу

Лікарі розповіли, як за кілька днів за тривожними і часто неочевидними ознаками розпізнати наближення серцевого нападу у чоловіків та у жінок.
Про це повідомляють лікарі клініки Майо.
За даними медичних досліджень, причини болю в грудях можуть варіюватися від незначних проблем, таких як печія або емоційний стрес, до серйозних невідкладних медичних випадків, таких як серцевий напад або згусток крові в легенях (тромбоемболія легеневої артерії).
"Серцевий напад зазвичай викликає біль у грудях більше 15 хвилин. Біль може бути слабкою або сильною. Деякі серцеві напади вражають раптово, але багато людей мають тривожні ознаки за кілька годин або днів наперед", - кажуть лікарі.
Медики рекомендують не відкладати візит до лікаря, якщо ви маєте якусь з перерахованих вище ознак.
У жінок біль у грудях не завжди є сильним або навіть найпомітнішим симптомом.
Жінки, як правило, мають більш нечіткі симптоми, такі як нудота або біль у спині чи щелепі, які можуть бути більш інтенсивними, ніж біль у грудях.
Раніше ми розповіли про ознака серцевого нападу у жінок, який з'являється за місяць.