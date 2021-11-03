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Можна розпізнати за кілька днів: названі неочевидні ознаки серцевого нападу

Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, як за кілька днів за тривожними і часто неочевидними ознаками розпізнати наближення серцевого нападу у чоловіків та у жінок.

Про це повідомляють лікарі клініки Майо.

За даними медичних досліджень, причини болю в грудях можуть варіюватися від незначних проблем, таких як печія або емоційний стрес, до серйозних невідкладних медичних випадків, таких як серцевий напад або згусток крові в легенях (тромбоемболія легеневої артерії).

"Серцевий напад зазвичай викликає біль у грудях більше 15 хвилин. Біль може бути слабкою або сильною. Деякі серцеві напади вражають раптово, але багато людей мають тривожні ознаки за кілька годин або днів наперед", - кажуть лікарі.

Нижче перераховані ознаки, які можуть свідчити про те, що скоро у вас може бути серцевий напад:

  • біль у грудях, тиск або стиснення, або відчуття стискання, або болю в центрі грудної клітини,
  • біль або дискомфорт, що поширюється на плече, руку, спину, шию, щелепу, зуби або іноді верхню частину живота,
  • нудота, розлад травлення, печія або біль у животі,
  • задишка,
  • запаморочення, непритомність,
  • пітливість.

Медики рекомендують не відкладати візит до лікаря, якщо ви маєте якусь з перерахованих вище ознак.

У жінок серцевий напад проявляється інакше

У жінок біль у грудях не завжди є сильним або навіть найпомітнішим симптомом.

Жінки, як правило, мають більш нечіткі симптоми, такі як нудота або біль у спині чи щелепі, які можуть бути більш інтенсивними, ніж біль у грудях.

Раніше ми розповіли про ознака серцевого нападу у жінок, який з'являється за місяць.

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