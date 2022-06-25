Названо найкращі способи прибрати шум у вухах

Шум у вухах дуже часто викликає нервовий стан, тому спробуйте заспокоїтися, прийміть заспокійливе, якщо потрібно.

Якщо постійний шум заважає вам працювати або зосередитися на іншому завданні, можете зробити таку хитрість: візьміть радіо і знайдіть хвилю, де музика супроводжується легким шумом і тріском. Такий трюк допоможе замаскувати шум і спокійно зайнятися далі своєю роботою.

Намагайтеся менше пити кави, алкоголю, припиніть приймати аспірин і курити.

Робіть вправи, які покращують кровообігу мозку. Стійте у позі "берізка", стійте на голові. Можна робити також вправи, які поліпшать кровообіг слухових органів. Наприклад, ковтайте слину таким чином, щоб у вухах було чути якийсь “хрускіт”. Спробуйте розкрити рот широко і часто, різко закривати очі.

Кожні день кілька разів на день, особливо вранці, робіть масаж. Намагайтеся це робити в лежачому положенні.