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Названо найкращі способи прибрати шум у вухах

Шум у вухах (freepik)
Автор: Марина Настевич

Шум у вухах - досить поширена проблема не лише серед людей похилого віку, а й у молоді. Будь-які звуки у вухах, що виникають без зовнішнього джерела, прийнято називати тинітус. За статистикою, з такою проблемою постійно стикається кожен десятий житель планети.

Що допоможе зменшити або усунути шум у вухах, розповідає "Лікар у кишені".

Шум у вухах дуже часто викликає нервовий стан, тому спробуйте заспокоїтися, прийміть заспокійливе, якщо потрібно.

Якщо постійний шум заважає вам працювати або зосередитися на іншому завданні, можете зробити таку хитрість: візьміть радіо і знайдіть хвилю, де музика супроводжується легким шумом і тріском. Такий трюк допоможе замаскувати шум і спокійно зайнятися далі своєю роботою.

Намагайтеся менше пити кави, алкоголю, припиніть приймати аспірин і курити.

Робіть вправи, які покращують кровообігу мозку. Стійте у позі "берізка", стійте на голові. Можна робити також вправи, які поліпшать кровообіг слухових органів. Наприклад, ковтайте слину таким чином, щоб у вухах було чути якийсь “хрускіт”. Спробуйте розкрити рот широко і часто, різко закривати очі.

Кожні день кілька разів на день, особливо вранці, робіть масаж. Намагайтеся це робити в лежачому положенні.

До речі, раніше ми писали про те, як швидко заснути в умовах постійної тривоги.

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