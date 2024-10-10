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Названы знаки Зодиака, которые совсем не умеют врать. С кем не стоит делиться тайнами

Кто из знаков Зодиака не умеет врать (иллюстрация: pixabay.com)
Автор: Катерина Собкова

В отличие от самых лживых знаков Зодиака, есть те, кому это дело не дается так легко. А даже если они и могут поступать подобным образом, то часто не видят в этом смысла.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Times of India рассказывает о самых честных знаках Зодиака, которые не умеют врать.

Рыбы

Они могут сказать маленькую ложь, если это нужно для защиты их чьих-то чувств. Однако когда дело касается большой лжи, здесь у них возникнут проблемы, поскольку Рыбы не могут спокойно жить с чувством вины. Они будут чувствовать себя плохо от того, что были нечестны с кем-то, кто им не безразличен, или даже с совершенно незнакомыми людьми. И в конечном итоге ложь, если она все-таки будет, разоблачится. Рыбы не смогут долго поддерживать эту историю, потому что она не позволит им спокойно спать ночью. Они будут думать и сожалеть о том, что сделали, поэтому приложат усилия, чтобы исправить ситуацию.

Овны

Им тяжело врать, поскольку они часто говорят все, что приходит им на ум. Поэтому даже в случае, если представители этого знака захотят что-то скрыть или придумать, им это плохо удастся. Овны не стесняются говорить то, о чем думают, и они не видят смысла в том, чтобы врать. Представители этого знака считают, что лучше открыто говорить о собственных чувствах, нежели действовать наоборот.

Кто не умеет врать (иллюстрация: pixabay.com)

Львы

Представители этого знака любят быть в центре внимания и часто приукрашивают свои истории, чтобы сделать их более интересными. Их театральная натура может привести к экстравагантной лжи, но их потребность во внимании может привести к противоречиям, когда детали не складываются. Их гордость может помешать им признать нечестность, усиливая пристальный взгляд.

Стрельцы

Стрелец любит приключения. Хотя они могут быть прямолинейными, их стремление к свободе может заставить говорить невинную ложь или преувеличивать переживания. Их беззаботное отношение означает, что они могут не продумывать свои выдумки, что приводит к противоречиям, которые раскрывают правду.

Некоторым людям сложно врать (иллюстрация: pixabay.com)

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