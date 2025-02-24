Названы витамины, которые надо пить для восстановления здоровья кожи после зимы

После зимы кожа нуждается в особом уходе и тщательном увлажнении. Ветер и низкая влажность не проходят бесследно, делая кожу сухой и раздраженной.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о витаминах, которые необходимы для восстановления кожи после зимы.
Холодная зимняя погода на улице и отопление в помещении могут оказать большое влияние на здоровье кожи. Многие люди испытывают сухость, зуд или покраснение кожи зимой, поскольку их кожа пытается приспособиться к резким изменениям температуры.
Включение отопления в холодные зимние месяцы забирает влагу из воздуха и кожи. Включите увлажнитель воздуха, чтобы помочь коже сохранить больше влаги. Они также являются хорошим средством для облегчения сухости носовых пазух и могут даже помочь уменьшить количество вирусов, передаваемых по воздуху.
Увлажнение кожи с помощью нужных ингредиентов является отличным способом улучшить состояние кожи. Обязательно увлажняйте влажную кожу для достижения оптимальной эффективности.
Также стоит после зимы насытить организм необходимыми для кожи витаминами.
Такой стимулирует деление клеток соединительной ткани - фибробластов, которые производят белки кожи, коллаген и эластин, от которых зависит ее упругость. Проявлением дефицита витамина А является шелушение и трещины в уголках губ.
Витамин А содержится в таких продуктах: морковь, молоко, зеленый горошек, брокколи, абрикосы, тыква.
Он ускоряет процессы восстановления в эпидермисе и улучшает кровоснабжение, быстро и мягко выводит токсины с лишней жидкостью. Также предотвращает появление отечности.
Дефицит витамина Е проявляется бледностью и резким повышением чувствительности кожи, а также потерей эластичности и появлением ранних морщин.
Его можно найти в таких продуктах: брокколи, миндале, шпинате, авокадо, лесных орехах, грецком орехе, киви, тыкве, спарже и оливковом масле.
Они активизируют процесс восстановления кожи за счет того, что участвуют в обменных процессах жиров, углеводов и белков. Если кожа покрывается розовыми пятнами и теряет свою эластичность - это симптомы недостатка витамина В3.
Болезненная сухость, шелушение, трещины в уголках рта могут свидетельствовать о дефиците витамина В2. Для пополнения запасов витаминов группы B нужно употреблять следующие продукты: мясо, орехи, злаки, дрожжи, грибы, молоко, печень, яичный желток.
Витамин С - полезный антиоксидант в уходе за кожей, стимулирует выработку коллагена, борется со свободными радикалами, осветляет цвет лица и уменьшает признаки возрастных изменений.
Обычно ингредиент содержится в сыворотках, увлажняющих кремах и масках, помогая получить здоровую, сияющую и защищенную от неблагоприятных факторов окружающей среды кожу.
Цинк жизненно важен для здоровья кожи. Все ткани организма содержат цинк. Витамин нужен нашему организму для синтеза белка, производства коллагена и заживления ран. Антиоксидантные свойства цинка могут помочь защитить клетки от повреждения со временем.
Цинка много в устрицах, красном мясе, птице и морепродуктах, его можно найти в тофу, семенах конопли, овсянке, черной фасоли и нуте.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Holland & Barrett и Green post.