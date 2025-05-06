Назван возраст, в котором начинается "сыпаться" организм: раньше, чем вы думаете

Что показало исследование ученых о рискованном возрасте

Для исследования, опубликованного в Annals of Medicine, исследователи в течение 30 лет наблюдали за участниками, измеряя физическое и психическое здоровье в возрасте 27, 36, 42, 50 и 61 год.

Они также спрашивали людей их об их вредных привычках, таких как употребление алкоголя и курение, а также о том, как часто они занимаются спортом.

Исследователи обнаружили, что наличие плохих привычек (например, сколько вы курите, пьете и избегаете физических упражнений во время теста), так и то, насколько они увеличивались со временем, были связаны с ухудшением психического благополучия, общим ухудшением самочувствия и большим количеством метаболических факторов риска.

Важно то, что эффекты были такими же сильными в 36 лет, как и в 61 год. Это один из первых случаев, когда это было впервые обнаружено в исследованиях.

Однако эксперты этого исследования из университетов Финляндии знали, что наше поведение в отношении здоровья, как правило, формируется, когда мы моложе, и продолжается до среднего возраста, поэтому им было интересно взглянуть на то, как привычки, когда мы молоды, влияют на наше тело.

"Эти выводы подчеркивают важность борьбы с вредными для здоровья привычками как можно раньше", - говорят ученые.

В частности, исследователи также обнаружили, что отсутствие физических упражнений особенно связано с плохим физическим здоровьем.

Курение очень сильно влияет на психическое здоровье, а чрезмерное употребление алкоголя связано с ухудшением как психического, так и физического здоровья.