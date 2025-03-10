Назван простой трюк, который за 60 секунд поможет избавиться от стресса

Как избавиться от стресса

Вместо того, чтобы позволить стрессу взять контроль, можно перезагрузить свой разум всего за 60 секунд. Решение заключается в простой дыхательной технике, которая называется "коробочным дыханием". Способ замедляет сердцебиение, успокаивает нервную систему и улучшает концентрацию.

Стресс вызывает учащенное сердцебиение, поверхностное дыхание и умственный туман. Коробочное дыхание меняет эту реакцию всего за 60 секунд.

Преимущества коробочного дыхания:

Снижает уровень гормонов стресса: активирует парасимпатическую нервную систему для снижения уровня кортизола

активирует парасимпатическую нервную систему для снижения уровня кортизола Замедляет сердечный ритм: помогает стабилизировать дыхание и способствует ощущению покоя

помогает стабилизировать дыхание и способствует ощущению покоя Повышает ясность ума: увеличивает приток кислорода к мозгу для лучшей концентрации

увеличивает приток кислорода к мозгу для лучшей концентрации Усиливает эмоциональный контроль: предотвращает панику и улучшает устойчивость под давлением

предотвращает панику и улучшает устойчивость под давлением Помогает в любое время: не требует оборудования и вписывается в любую рутину

Как выполнять коробочное дыхание

Чтобы избавиться от стресса, выполните следующие шаги:

Найдите удобное положение - сядьте на стул, поставив ноги на пол, или лягте. Держите спину прямо, а плечи расслабьте

- сядьте на стул, поставив ноги на пол, или лягте. Держите спину прямо, а плечи расслабьте Вдохните в течение 4 секунд - глубоко вдохните через нос. Наполните свои легкие полностью

- глубоко вдохните через нос. Наполните свои легкие полностью Задержитесь на 4 секунды - удерживайте воздух в легких. Оставайтесь расслабленными, задерживая дыхание

- удерживайте воздух в легких. Оставайтесь расслабленными, задерживая дыхание Выдохните в течение 4 секунд - медленно выдохните через рот, полностью опорожните легкие

- медленно выдохните через рот, полностью опорожните легкие Задержитесь на 4 секунды - оставайтесь в этом состоянии без дыхания, избегайте напряжения тела

- оставайтесь в этом состоянии без дыхания, избегайте напряжения тела Повторите 4-5 раз - продолжайте этот цикл не менее 60 секунд. Сделайте несколько раз, если нужно

Коробочное дыхание влияет на организм на физиологическом уровне. Оно стимулирует блуждающий нерв, который говорит мозгу расслабиться. Этот процесс снижает кортизол, замедляет частоту сердечных сокращений и снижает артериальное давление.

Другие способы дыхания, которые тоже снижают стресс

Коробочное дыхание - одна из лучших техник мгновенного снятия стресса, но это не единственный вариант. Различные методы дыхания могут помочь расслабиться, сосредоточиться и повысить общее самочувствие.

Есть и другие способы, которые тоже снижают стресс и организме:

4-7-8 дыхание: вдохните четыре секунды, задержитесь на семь и выдохните на восемь. Этот метод замедляет частоту сердечных сокращений и способствует глубокому расслаблению, что делает его отличным для расслабления перед сном

вдохните четыре секунды, задержитесь на семь и выдохните на восемь. Этот метод замедляет частоту сердечных сокращений и способствует глубокому расслаблению, что делает его отличным для расслабления перед сном Диафрагмальное дыхание: дышите глубоко животом, а не грудью. Эта техника укрепляет диафрагму, улучшает поступление кислорода и уменьшает напряжение

дышите глубоко животом, а не грудью. Эта техника укрепляет диафрагму, улучшает поступление кислорода и уменьшает напряжение Очередное дыхание ноздрями: закройте одну ноздрю, вдохните через другую, а затем смените дыхание. Этот метод уравновешивает нервную систему и повышает ясность ума

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