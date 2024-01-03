Названы вещи, которые успешные люди всегда делают до 8 утра

Геймер и предприниматель Марсель Дир рассказал, что в свое время он нашел "многое вдохновение", читая в книгах об успешных людях и их утренних распорядках.

В частности, такие люди начали день положительно, и они чувствовали, что это оставляло их мотивированными и счастливыми и непосредственно способствовало их успеху.

Подготовьтесь вечером

Успешные люди начинают распорядок дня в накануне. Если вы играете на моем телефоне или просматриваете телевизор, это время работает против вас.

Лучше установить для себя временной предел, после окончания которого все экраны выключаются. Тогда вы можете сосредоточиться на деятельности, одновременно продуктивной и успокаивающей.

Высыпайтесь

Важно помнить, что трудно сделать что-то успешное, когда вы не высыпаетесь. Сон - это время, когда тело и мозг регенерируют, выводят токсины, исцеляются и отдыхают.

Успешные люди пытаются сделать все возможное во избежание дефицита сна. Почти все взрослые нуждаются в семи до восьми часов сна каждую ночь для отличного здоровья и оптимальной работоспособности.

Упражнения

Физические упражнения помогут избавиться от любых болей в теле.

Успешные люди утром плавают, работают, посещают тренажерный зал или занимаются йогой. Это дает больше энергии.

Планируйте день

Нужно сесть на несколько минут и подумать о задачах, которые вы должны выполнить.

Хотя на это нужно время, это помогает определить приоритеты ежедневных задач и повысить эффективность.

Кофеин

Утром напиток с кофеином может стимулировать мозг и тело, помогая тем самым почувствовать заряд энергии.

Кофеин является психостимулятором, а также веществом повышающим физическую работоспособность. Это может помочь вам быть более сообразительными.

Хорошая еда

Часто люди пропускают завтрак, но это самый важный прием пищи за день. Успешные люди стараются хорошо питаться и ищут продукты, содержащие углеводы, белки, витамины и минералы. Так организм будет оставаться здоровым и сильным.

Поразмышляйте

Также несколько минут утром суперуспешные люди тратят на размышления. Это время, когда они думают о днях и предыдущей неделе и рассуждают о том, как все шло.

Они смотрят на то, что сделали хорошо и на то, что могли сделать лучше.

Время с людьми

Следует отказываться от своих устройств в пользу времяпрепровождения со своими партнерами, детьми или другими настоящими людьми, которые небезразличны.

Успешные люди находят время утром, чтобы насладиться жизнью и поделиться ею с самыми важными людьми.