Названы продукты, которые уменьшают воспаление в организме: они доступны всем

Воспаление организма опасное, ведь может привести к таким заболеваниям, как артрит, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и диабет. Такие проблемы могут возникнуть из-за плохого питания.

Об этом сообщила нутрициолог Оксана Шкиль в Instgaram .

Как питание влияет на организм

По ее словам, многие изменения в питании и образе жизни могут быть полезны для устранения триггеров воспаления и уменьшения хронического воспаления.

Бактерии, населяющие кишечник человека, выделяют химические вещества, которые могут стимулировать или угнетать воспаление. Типы бактерий и их химические побочные продукты отличаются в зависимости от продуктов, которые мы едим.

В общем, пища, способствующая воспалению - это сладкие газированные напитки и рафинированные углеводы (например, белый хлеб и сладости), а также красное и обработанное мясо (колбасные изделия и сосиски).

Какие продукты уменьшают воспаление

Нутрициолог назвала продукты и напитки, которые связывают с уменьшением воспаления и снижением риска хронических заболеваний: