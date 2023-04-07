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Названы продукты, которые уменьшают воспаление в организме: они доступны всем

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Пятница 07 апреля 2023 20:03
Названы продукты, которые уменьшают воспаление в организме: они доступны всем Какие продукты уменьшают воспаление (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Воспаление организма опасное, ведь может привести к таким заболеваниям, как артрит, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и диабет. Такие проблемы могут возникнуть из-за плохого питания.

Об этом сообщила нутрициолог Оксана Шкиль в Instgaram.

Как питание влияет на организм

По ее словам, многие изменения в питании и образе жизни могут быть полезны для устранения триггеров воспаления и уменьшения хронического воспаления.

Бактерии, населяющие кишечник человека, выделяют химические вещества, которые могут стимулировать или угнетать воспаление. Типы бактерий и их химические побочные продукты отличаются в зависимости от продуктов, которые мы едим.

В общем, пища, способствующая воспалению - это сладкие газированные напитки и рафинированные углеводы (например, белый хлеб и сладости), а также красное и обработанное мясо (колбасные изделия и сосиски).

Какие продукты уменьшают воспаление

Нутрициолог назвала продукты и напитки, которые связывают с уменьшением воспаления и снижением риска хронических заболеваний:

  • фрукты и овощи - содержат высокий уровень антиоксидантов и полифенолов - потенциально защитных соединений, содержащихся в растениях;
  • орехи и семена - их потребление связано со снижением маркеров воспаления и меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета;
  • напитки - считается, что полифенолы в кофе обладают противовоспалительными свойствами;
  • рыба - самый богатый источник омега-3 жирных кислот;
  • бобовые - богатые флавоноидами (витексин и изовитексин), которые известны своим противовоспалительным действием;
  • кунжутное масло (лигнаны, содержащиеся в нем) - снижает синтез простагландинов, лейкотриенов и тромбоксанов, снижающих артериальное давление;
  • куркума - ее компонент куркумин связан со значительным улучшением нескольких воспалительных заболеваний.

Ранее мы сообщали, что категорически нельзя есть на завтрак.

Также мы писали, что нужно есть для укрепления суставов.

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