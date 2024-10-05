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Названы продукты, которые портят кожу осенью: что нужно исключить из рациона

Фото: Какие продукты могут оказывать влияние на кожу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Изменения в нашем питании, особенно осенью, могут повлиять на внешний вид и здоровье кожи.

Какие продукты следует исключить из рациона, чтобы лицо сияло, рассказала в интервью РБК-Украина (проект Styler) звездный дерматолог и косметолог Дария Тищенко.

Какие продукты лучше исключить из рациона, чтобы иметь здоровую кожу

Следует отметить, что осенью происходят существенные изменения в погоде: температура воздуха снижается, день становится короче, а в воздухе активизируются вирусы и бактерии. Кроме того, уменьшается количество природных источников витаминов, что может отрицательно сказаться как на общем состоянии организма, так и на коже.

Это может привести к сухости, обезвоживанию, раздражению, покраснению и появлению пигментации. Поэтому важно скорректировать свой рацион и обратить внимание на методы приготовления пищи.

Независимо от времени года, косметолог советует не употреблять жареные, копченые, жирные блюда, а также сладости (лучше заменить шоколад, мороженое и конфеты на цукаты и сухофрукты), фастфуд, снеки и газированные напитки.

Также следует снизить потребление молочных продуктов или даже полностью их исключить.

Заботьтесь о своей коже с помощью питания (фото: freepik.com)

В рационе должны присутствовать морепродукты (источник Омега-3), зелень (клетчатка), авокадо, брокколи (витамин К), бобовые (белки) и орехи (витамин Е). Не забывайте также о свежих овощах и фруктах.

"И, конечно, пейте достаточное количество воды! Состояние кожи зависит от многих факторов, и одним из самых важных является правильное питание. Помните: мы – это то, что мы едим!" – сказала Дария.

Напомним, что до этого звездный косметолог сказала, как осенняя хандра и депрессия влияют на кожу.

Ранее мы сообщали, какие ошибки в макияже приводят к сыпи на коже.

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