Названы продукты, которые портят кожу осенью: что нужно исключить из рациона

Какие продукты лучше исключить из рациона, чтобы иметь здоровую кожу

Следует отметить, что осенью происходят существенные изменения в погоде: температура воздуха снижается, день становится короче, а в воздухе активизируются вирусы и бактерии. Кроме того, уменьшается количество природных источников витаминов, что может отрицательно сказаться как на общем состоянии организма, так и на коже.

Это может привести к сухости, обезвоживанию, раздражению, покраснению и появлению пигментации. Поэтому важно скорректировать свой рацион и обратить внимание на методы приготовления пищи.

Независимо от времени года, косметолог советует не употреблять жареные, копченые, жирные блюда, а также сладости (лучше заменить шоколад, мороженое и конфеты на цукаты и сухофрукты), фастфуд, снеки и газированные напитки.

Также следует снизить потребление молочных продуктов или даже полностью их исключить.

Заботьтесь о своей коже с помощью питания (фото: freepik.com)

В рационе должны присутствовать морепродукты (источник Омега-3), зелень (клетчатка), авокадо, брокколи (витамин К), бобовые (белки) и орехи (витамин Е). Не забывайте также о свежих овощах и фруктах.

"И, конечно, пейте достаточное количество воды! Состояние кожи зависит от многих факторов, и одним из самых важных является правильное питание. Помните: мы – это то, что мы едим!" – сказала Дария.