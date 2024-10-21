Названы продукты, которые провоцируют рак груди

Рак груди - это самый частый тип онкологии у женщин. Существует много его вариантов, большинство которых поддаются лечению при ранней диагностике. Но есть определенные продукты, которые могут провоцировать развитие болезни.

Какая именно пища способствует образованию опухолей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Facebook диетолога Оксаны Скиталинской.

Пища, которая может способствовать развитию опухолей

Высокогликемическая пища

Потребление сахара, сладостей и сладких напитков приводит к повышенному уровню инсулина, активирующему рецепторы инсулина в тканях молочной железы, создавая условия для роста измененных клеток. Рекомендуется заменять сладости ягодами.

Чрезмерность насыщенных жиров.

Хотя насыщенные жиры могут быть полезны, их избыток способствует развитию гормонозависимых опухолей. Рекомендуется ограничить потребление жирного мяса и избегать продуктов, таких как салями.

Транс-жиры

Эти жиры содержатся во многих магазинных сладкостях и закусках, таких как плитки шоколада, глазурь, конфеты и печенье. Они усугубляют воспаление и могут привести к инсулинорезистентности.

Злоупотребление алкоголем

Хотя красное вино содержит полезные соединения, такие как ресвератрол, их польза не превышает вреда, который алкоголь может нанести тканям молочной железы.

Обработанное мясо

Сосиски и колбасы содержат канцерогенные соединения, такие как гетероциклические амины и нитрозосоединения, способствующие развитию рака.

Факторы, способствующие образованию опухолей

Ожирение

Это состояние создает благоприятную среду для развития рака молочной железы из-за хронического воспаления. Жировые клетки производят воспалительные молекулы, подавляющие иммунную систему, делая ее менее способной бороться с раковыми клетками. Гипоксия и накопление токсичных веществ в жировой ткани также способствуют развитию опухолей.

Стресс

Стрессовые ситуации и отрицательные эмоции ведут к повышенной выработке кортизола, что нарушает взаимодействие между нервной и эндокринной системами и подавляет иммунный ответ.

Пищевая профилактика рака молочной железы

Омега-3 жирные кислоты

Морская рыба, рыбий жир, морепродукты, семена льна, орехи и яйца (желтки) оказывают противовоспалительный эффект.

Полифенолы

Ягоды (калина, рябина, черника, смородина) и фрукты (грейпфрут, кожура яблок) содержат клетчатку и пигменты, защищающие ДНК клеток молочной железы от повреждений.

Растительный белок

Продукты, такие как чечевица, фасоль, зеленая бобовая фасоль и горох, богатые полифенолами и растворимой клетчаткой, содержат меньше насыщенного жира.

Ростки брокколи

Полстакана ростков брокколи повышает количество стволовых клеток, которые помогают предотвратить мутации и развитие рака.

Изотиацианаты

Все виды капусты, кабачки, руккола и редьки обладают антимутагенными свойствами.

Каротиноиды и витамин С

Эти соединения связаны с пониженным риском развития рака благодаря своим антиоксидантным свойствам, способности тормозить рост клеток и поддерживать гормональный баланс.