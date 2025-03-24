Названы продукты, которые дольше всего перевариваются и приводят к вздутию живота

Какие продукты дольше всего перевариваются

Проктолог Адриен Бенджамин поделился четырьмя основными продуктами, которые дольше всего задерживаются в организме, приводя к мгновенным проблемам, таким как вздутие живота, и потенциально способствуя заболеваниям.

Красное мясо

Красное мясо, которое является основным продуктом многих диет, является надежным источником белка. Однако, чтобы полностью перевариться, может потребоваться до 72 часов.

Медленное переваривание связано с богатым питательным содержанием красного мяса. Длительное время переваривания может привести к вздутию живота и сильному дискомфорту.

Жирная пища

Жиры и сложные углеводы расщепляются нашими системами медленнее, что с одной стороны помогает регулировать уровень сахара в крови и обеспечивает жизнедеятельность.

Тогда как с другой стороны, очень жирная пища, такая как гамбургеры и картофель фри, может вызвать дискомфорт в пищеварительной системе.

"Высокий уровень насыщенных и нездоровых жиров в таких продуктах, как гамбургеры, жареная курица, пицца и китайские блюда на вынос, может повлиять на пищеварение и привести к кишечным симптомам, таким как вздутие живота и даже диарея. Кроме того, чрезмерное количество соли или искусственного сахара и подсластителей могут влиять на пищеварение", - добавила медик.

Сладости и газированные напитки

Сладости, газированные напитки и хлебобулочные изделия, такие как пончики, пирожные и печенье, содержат рафинированный сахар, который может питать определенные виды бактерий в кишечнике. Это может привести к тому, что эти бактерии ферментируют сахар, что может способствовать вздутию живота и дискомфорту.

Подумайте о добавлении полезных для кишечника продуктов, таких как:

имбирь - способствует пищеварению

кефир - наполненный пробиотиками

овощи - содержит высокое содержание клетчатки

брокколи и батат - способствуют бесперебойной работе пищеварительной системы

Сыр и другие молочные продукты

Высокое содержание жира и кальция в сырах, а также сложность переваривания лактозы могут замедлить процесс пищеварения. Эти продукты могут задерживаться в организме до 4-6 часов.

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