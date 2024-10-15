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Назван продукт, который работает в 100 раз лучше, чем самые дорогие кремы для лица

Фото: Какое средство работает как самый дорогой крем
Автор: Людмила Жукова

Дерматолог назвал недорогое обычное косметическое средство, которое может сэкономить вам деньги и избавит от морщин.

О каком именно продукте идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Youtube-канал врача-дерматолога Миниба Шаха.

Какой продукт работает лучше дорогих кремов для лица

Доктор Муниб Шах, известный под псевдонимом DermDoctor в сети, утверждает, что баночка с вазелином - это все, что вам нужно для ухода за кожей вокруг глаз.

По словам эксперта, чистый вазелин не содержит липидов и смягчителей, помогая вашей коже оставаться увлажненной и уменьшая риск появления морщин.

"Это действительно удивительный прием, и я делаю это постоянно", - сказал он.

"Сначала я наношу нежный увлажняющий крем, например крем Cerave, а затем наношу оригинальный вазелин. Это лучше для сухой кожи и для защиты кожи век от раздражающих ингредиентов, чем ретинол и отшелушивающие кислоты. Это особенно работает зимой", - рассказал он.

Что известно о вазелине

Косметический вазелин удивит вас своей многофункциональностью, он действует как защитный барьер, защищающий от вредных воздействий окружающей среды.

Он предназначен для защиты и удержания влаги для восстановления сухой кожи.

Стоит отметить, что на украинском рынке вазелин представлен разными брендами. Его цена в аптеках стартует от 15 гривен.

 

Напомним, что до этого звездный косметолог сказала, как осенняя хандра и депрессия влияют на кожу.

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