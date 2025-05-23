Назван предмет в комнате, который вредит зрению детей: и это не телевизор

Родители часто используют ночники, чтобы создать комфортную атмосферу в детской комнате. Однако, слабый ночной свет может негативно влиять на зрение малышей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу американского педиатра Саурабха Сети.

Как ночники могут вредить детям

По словам медика, ночник в комнате может навредить зрению ребенка. В частности, со временем это может приводить к развитию миопии.

"Дети, которые спят с ночниками или тусклым светом, имеют большую вероятность развития миопии - то есть близорукости по мере взросления. Но те, кто спит в полностью темной комнате, имеют гораздо меньший риск", - сказал он.

Эксперт добавил, что даже с закрытыми глазами синий свет может проходить сквозь более тонкую кожу век детей и стимулирует клетки меланопсина в глазу, нарушая циркадные ритмы. Длительное использование такого света ночью может иметь негативное влияние на сон и, как следствие, на здоровье глаз.

Теплый свет (желтый, красный) менее вреден и больше подходит для ночников.

Если ночник слишком яркий или направлен прямо в глаза, это может вызвать зрительное перенапряжение, особенно если ребенок просыпается и смотрит прямо на свет.

Следуйте следующим рекомендациям:

используйте ночники с теплым, приглушенным светом

размещайте ночник так, чтобы он не светил прямо в лицо ребенка

избегайте использования ночников без надобности, особенно для младенцев, которые могут спать в полной темноте без вреда

если ребенок боится темноты, лучше использовать слабый непрямой свет с таймером или датчиком движения

Что такое миопия

Близорукость или миопия - это распространенное состояние зрения, при котором близкие объекты выглядят четкими, а дальние - размытыми. Это случается, когда форма глаза или форма определенных его частей приводит к преломлению или преломлению световых лучей.

Световые лучи, которые должны фокусироваться на нервных тканях в задней части глаза, называемых сетчаткой, на самом деле фокусируются перед сетчаткой. Это состояние обычно развивается в детстве и подростковом возрасте.

Также заболевание может передаваться по наследству, может прогрессировать с возрастом, когда организм активно растет.

Исследование, в котором приняли участие 479 детей в возрасте от двух до 16 лет, показало, что отсутствие ночного периода полной темноты в раннем детстве может быть важным фактором риска развития близорукости.