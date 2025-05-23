Назван предмет в комнате, который вредит зрению детей: и это не телевизор
Родители часто используют ночники, чтобы создать комфортную атмосферу в детской комнате. Однако, слабый ночной свет может негативно влиять на зрение малышей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу американского педиатра Саурабха Сети.
Как ночники могут вредить детям
По словам медика, ночник в комнате может навредить зрению ребенка. В частности, со временем это может приводить к развитию миопии.
"Дети, которые спят с ночниками или тусклым светом, имеют большую вероятность развития миопии - то есть близорукости по мере взросления. Но те, кто спит в полностью темной комнате, имеют гораздо меньший риск", - сказал он.
Эксперт добавил, что даже с закрытыми глазами синий свет может проходить сквозь более тонкую кожу век детей и стимулирует клетки меланопсина в глазу, нарушая циркадные ритмы. Длительное использование такого света ночью может иметь негативное влияние на сон и, как следствие, на здоровье глаз.
Теплый свет (желтый, красный) менее вреден и больше подходит для ночников.
Если ночник слишком яркий или направлен прямо в глаза, это может вызвать зрительное перенапряжение, особенно если ребенок просыпается и смотрит прямо на свет.
Следуйте следующим рекомендациям:
- используйте ночники с теплым, приглушенным светом
- размещайте ночник так, чтобы он не светил прямо в лицо ребенка
- избегайте использования ночников без надобности, особенно для младенцев, которые могут спать в полной темноте без вреда
- если ребенок боится темноты, лучше использовать слабый непрямой свет с таймером или датчиком движения
Что такое миопия
Близорукость или миопия - это распространенное состояние зрения, при котором близкие объекты выглядят четкими, а дальние - размытыми. Это случается, когда форма глаза или форма определенных его частей приводит к преломлению или преломлению световых лучей.
Световые лучи, которые должны фокусироваться на нервных тканях в задней части глаза, называемых сетчаткой, на самом деле фокусируются перед сетчаткой. Это состояние обычно развивается в детстве и подростковом возрасте.
Также заболевание может передаваться по наследству, может прогрессировать с возрастом, когда организм активно растет.
Исследование, в котором приняли участие 479 детей в возрасте от двух до 16 лет, показало, что отсутствие ночного периода полной темноты в раннем детстве может быть важным фактором риска развития близорукости.
Оно не устанавливает, что ночное освещение в раннем детстве является прямой причиной близорукости. Но будет целесообразным, чтобы дети спали ночью без искусственного освещения в комнате.
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