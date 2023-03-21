Назван популярный препарат, который может "довести до инфаркта"
Некоторые препараты, которые поколениями принимаются "от сердца", на самом деле обладают недоказанной эффективностью. И принимая эти чудо-пилюли, когда заколет или заноет, вы только можете усугубить проблему и даже... пропустить инфаркт.
Об одном из таких препаратов рассказала в Instagram кардиолог Анна Калиневич.
"Волшебная" таблетка - валидол
Валидол - это не кардиологический препарат и никакой доказательной базы у него нет. ВОЗ его не рекомендует.
При этом этот препарат знаком нам с детства, ведь есть в аптечке у каждой бабушки.
Зачем и от чего принимают валидол?
В составе валидола - метол и изовалериановая кислота. Простыми словами - это мятная конфета, которая оказывает успокоительное и незначительное сосудорасширяющее действие.
Валидол принимают при функциональных кардиалгиях, при неврозах для устранения симптомов стресса и напряжения, как противорвотный препарат, если вас, например, укачало в транспорте.
Кардиалгия - это боль в левой половине грудной клетки, не связанная с поражением артерий сердца. Это не самостоятельное заболевание, а проявление разных патологических состояний сердечного и несердечного генеза. В большинстве случаев кардиалгия не несет опасности для жизни, хотя и ухудшает ее качество.
Как действует валидол
Ментол, попадая в рот, расширяет и раздражает находящиеся под языком рецепторы путем выработки эндорфина.
Ментол может ненадолго успокоить, но не помогает улучшить работу сосудов и артерий. Действует валидол всего до 5 минут.
Никогда не принимайте валидол в таких случаях
Нельзя принимать валидол при болях в сердце, если есть сердечная патология.
"Многие пациенты путают валидол с нитроглицерином, считая, что это одно и то же. Валидол может ослаблять боль, но не лечить. Валидол маскирует патологию! Поэтому и инфаркт можно пропустить, и выявить гораздо позже, получив тем самым тяжелые осложнения", - подчеркнула врач.
Раньше мы писали, что ни в коем случае нельзя делать при повышенном давлении.
Узнайте также о 5 препаратах, которые ничего не лечат .
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.