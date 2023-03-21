Назван популярный препарат, который может "довести до инфаркта"

Некоторые препараты, которые поколениями принимаются "от сердца", на самом деле обладают недоказанной эффективностью. И принимая эти чудо-пилюли, когда заколет или заноет, вы только можете усугубить проблему и даже... пропустить инфаркт.

Об одном из таких препаратов рассказала в Instagram кардиолог Анна Калиневич.

"Волшебная" таблетка - валидол

Валидол - это не кардиологический препарат и никакой доказательной базы у него нет. ВОЗ его не рекомендует.

При этом этот препарат знаком нам с детства, ведь есть в аптечке у каждой бабушки.

Зачем и от чего принимают валидол?

В составе валидола - метол и изовалериановая кислота. Простыми словами - это мятная конфета, которая оказывает успокоительное и незначительное сосудорасширяющее действие.

Валидол принимают при функциональных кардиалгиях, при неврозах для устранения симптомов стресса и напряжения, как противорвотный препарат, если вас, например, укачало в транспорте.

Кардиалгия - это боль в левой половине грудной клетки, не связанная с поражением артерий сердца. Это не самостоятельное заболевание, а проявление разных патологических состояний сердечного и несердечного генеза. В большинстве случаев кардиалгия не несет опасности для жизни, хотя и ухудшает ее качество.

Как действует валидол

Ментол, попадая в рот, расширяет и раздражает находящиеся под языком рецепторы путем выработки эндорфина.

Ментол может ненадолго успокоить, но не помогает улучшить работу сосудов и артерий. Действует валидол всего до 5 минут.

Никогда не принимайте валидол в таких случаях

Нельзя принимать валидол при болях в сердце, если есть сердечная патология.

"Многие пациенты путают валидол с нитроглицерином, считая, что это одно и то же. Валидол может ослаблять боль, но не лечить. Валидол маскирует патологию! Поэтому и инфаркт можно пропустить, и выявить гораздо позже, получив тем самым тяжелые осложнения", - подчеркнула врач.