Названо популярний препарат, який може "довести до інфаркту"
Деякі препарати, які поколіннями приймаються "від серця", насправді мають недоведену ефективність. І приймаючи ці диво-пігулки, коли заколе чи заниє, ви тільки можете поглибити проблему і навіть... пропустити інфаркт.
Про один з таких препаратів розповіла в Instagram кардіолог Анна Калиневич.
"Чарівна" пігулка - валідол
Валідол - це не кардіологічний препарат і ніякої доказової бази у нього немає. ВООЗ його не рекомендує.
При цьому цей препарат знайомий нам з дитинства, адже є в аптечці у кожної бабусі.
Навіщо і від чого приймають валідол?
У складі валідолу - метол та ізовалеріанова кислота. Простими словами – це м'ятна цукерка, яка має заспокійливу та незначну судинорозширювальну дію.
Валідол приймають при функціональних кардіалгіях, при неврозах для усунення симптомів стресу і напруги, як протиблювотний препарат, якщо вас, наприклад, вкачало в транспорті.
Кардіалгія - це біль в лівій половині грудної клітини, не пов'язана з ураженням артерій серця. Це не самостійне захворювання, а прояв різних патологічних станів серцевого і несердечного генезу. У більшості випадків кардіалгія не несе небезпеки для життя, хоча і погіршує її якість.
Як діє валідол
Ментол, потрапляючи до рота, розширює і подразнює рецептори, які знаходяться під язиком, шляхом вироблення ендорфіну.
Ментол може ненадовго заспокоїти, але не допомагає покращенню роботу судин і артерій. Діє валідол всього до 5 хвилин.
Ніколи не приймайте валідол в таких випадках
Не можна приймати валідол при болях в серці, якщо є серцева патологія.
"Багато пацієнтів плутають валідол з нітрогліцерином, вважаючи, що це одне і те ж. Валідол може послаблювати біль, але не лікувати. Валідол маскує патологію! Тому і інфаркт можливо пропустити, і виявити набагато пізніше, отримавши тим самим тяжкі ускладнення", - наголосила лікарка.
Раніше ми писали, що в жодному разі не можна робити при підвищеному тиску.
Дізнайтеся також про 5 препаратів, які нічого не лікують.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.