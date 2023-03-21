Названо популярний препарат, який може "довести до інфаркту"

Деякі препарати, які поколіннями приймаються "від серця", насправді мають недоведену ефективність. І приймаючи ці диво-пігулки, коли заколе чи заниє, ви тільки можете поглибити проблему і навіть... пропустити інфаркт.

Про один з таких препаратів розповіла в Instagram кардіолог Анна Калиневич.

"Чарівна" пігулка - валідол

Валідол - це не кардіологічний препарат і ніякої доказової бази у нього немає. ВООЗ його не рекомендує.

При цьому цей препарат знайомий нам з дитинства, адже є в аптечці у кожної бабусі.

Навіщо і від чого приймають валідол?

У складі валідолу - метол та ізовалеріанова кислота. Простими словами – це м'ятна цукерка, яка має заспокійливу та незначну судинорозширювальну дію.

Валідол приймають при функціональних кардіалгіях, при неврозах для усунення симптомів стресу і напруги, як протиблювотний препарат, якщо вас, наприклад, вкачало в транспорті.

Кардіалгія - це біль в лівій половині грудної клітини, не пов'язана з ураженням артерій серця. Це не самостійне захворювання, а прояв різних патологічних станів серцевого і несердечного генезу. У більшості випадків кардіалгія не несе небезпеки для життя, хоча і погіршує її якість.

Як діє валідол

Ментол, потрапляючи до рота, розширює і подразнює рецептори, які знаходяться під язиком, шляхом вироблення ендорфіну.

Ментол може ненадовго заспокоїти, але не допомагає покращенню роботу судин і артерій. Діє валідол всього до 5 хвилин.

Ніколи не приймайте валідол в таких випадках

Не можна приймати валідол при болях в серці, якщо є серцева патологія.

"Багато пацієнтів плутають валідол з нітрогліцерином, вважаючи, що це одне і те ж. Валідол може послаблювати біль, але не лікувати. Валідол маскує патологію! Тому і інфаркт можливо пропустити, і виявити набагато пізніше, отримавши тим самим тяжкі ускладнення", - наголосила лікарка.