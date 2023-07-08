Названы популярные напитки, которые категорически не стоит давать детям: вы употребляете их каждый день

Следует ли давать детям чай, кофе или можно ли пить детям какао? Такие вопросы часто беспокоят родителей и не зря. Ведь питание детей важно дело, в раннем возрасте формируются пищевые привычки, что в будущем повлияет на здоровье ребенка.
О том, какие напитки категорически не стоит давать детям, рассказала детский нутрициолог Татьяна Кондратенко в своем Instagram.
По словам нутрициолога, безопасная доза кофеина для детей не установлена. Также употребление подобных напитков детьми может привести к нарушению сна, головным болям и раздражительности.
Избегайте таких напитков, содержащих кофеин:
Кроме кофеина, чай также содержит танины - соединение, препятствующее полезному усвоению веществ. К тому же нет достаточно доказательств, что чаи безопасны для детей.
Что касается травяных чаев, то у малыша может возникнуть аллергическая реакция. Это более вероятно, особенно когда напиток имеет много разных компонентов. Также детский организм более уязвим к воздействию различных веществ и чай может быть сделан из не очень качественного, непроверенного сырья.
Во-первых, как выше упоминалось какао содержит кофеин. Во-вторых, добавленный сахар к такому напитку очень навредит организму ребенка. Хорошей альтернативой какао является кероб - порошок из перемеленых плодов рожкового дерева.
Всегда нужно отдавать предпочтение воде, также стоит как можно дольше ребенка не знакомить с разными напитками. Кроме потенциальной опасности для здоровья, малыш сформирует свои вкусовые предпочтения, которые снизят потребление воды в пользу других напитков.
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