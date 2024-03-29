Названы самые высокомерные знаки Зодиака. Они всегда задирают нос

Водолей

Представители этого знака Зодиака - прирожденные новаторы, им легко даются новые взлеты. Однако Водолеи слишком остро реагируют на критику не терпят, когда кто-то пытается ими руководить. А потому они нередко кажутся слишком надменными, когда пытаются отстраниться ото всех вокруг, защищая свои границы.

Лев

"Огненные" Львы часто страдают из-за желания всем нравиться. Они стремятся заполучить внимание окружающих, однако при этом слишком остро реагируют на победу конкурентов. Из-за этого многим кажется, что Львы эгоистичны и надменны, хотя в душе они очень ранимы.

Овен

Представители этого знака Зодиака нередко вступают в споры и могут неприятно удивить своей напористостью. Уверенность Овнов нередко может быть чрезмерной, переходящей в высокомерие. Однако они не только сражаются за свое счастье, но и готовы бороться за благополучие своих близких.

Козерог

Они всегда стремятся к достижению целей, но могут зацикливаться на успехах, игнорируя интересы окружающих. Из-за этого Козерогов часто считают надменными и равнодушными. Впрочем, на самом деле они боятся проигрыша, но не хотят кого-то обидеть.