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Названы самые высокомерные знаки Зодиака. Они всегда задирают нос

Пятница 29 марта 2024 10:05
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Названы самые высокомерные знаки Зодиака. Они всегда задирают нос Какие знаки Зодиака любят только себя (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Считается, что представители некоторых знаков Зодиака чаще других оказываются надменными и даже высокомерными. Эти люди ставят себя выше остальных и нередко отталкивают людей своим эгоизмом.

Какие знаки Зодиака самые самовлюбленные, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrotalk.

Водолей

Представители этого знака Зодиака - прирожденные новаторы, им легко даются новые взлеты. Однако Водолеи слишком остро реагируют на критику не терпят, когда кто-то пытается ими руководить. А потому они нередко кажутся слишком надменными, когда пытаются отстраниться ото всех вокруг, защищая свои границы.

Лев

"Огненные" Львы часто страдают из-за желания всем нравиться. Они стремятся заполучить внимание окружающих, однако при этом слишком остро реагируют на победу конкурентов. Из-за этого многим кажется, что Львы эгоистичны и надменны, хотя в душе они очень ранимы.

Овен

Представители этого знака Зодиака нередко вступают в споры и могут неприятно удивить своей напористостью. Уверенность Овнов нередко может быть чрезмерной, переходящей в высокомерие. Однако они не только сражаются за свое счастье, но и готовы бороться за благополучие своих близких.

Козерог

Они всегда стремятся к достижению целей, но могут зацикливаться на успехах, игнорируя интересы окружающих. Из-за этого Козерогов часто считают надменными и равнодушными. Впрочем, на самом деле они боятся проигрыша, но не хотят кого-то обидеть.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что огромное счастье ворвется в жизнь четырех знаков Зодиака.

Кроме этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака правят миром.

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