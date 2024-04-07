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Названы самые талантливые люди по гороскопу. Эти знаки Зодиака поцелованы судьбой

Какие знаки Зодиака наделены талантами (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Считается, что представители четырех знаков Зодиака чаще других оказываются невероятно талантливы. Они будто бы поцелованы судьбой, покорить весь мир для них - цель, а не мечта.

Какие знаки Зодиака самые талантливые, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Дева

Представители этого знака Зодиака наделены вниманием к деталям. Их талант в аналитических стратегиях. Девы умеют быстро адаптироваться в любых условиях, они способны найти подход к любому человеку. В роли лидера они раскрывают свои таланты лучше всех.

Близнецы

Представителей этих знаков Зодиака считают талантливыми новаторами. Они, словно универсальные бойцы, способны отразить любой удар. При этом Близнецы сообразительные, любопытные и очень дружелюбные.

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