Названы самые вредные макароны, которыми "забиты" украинские супермаркеты"

Какие макароны не стоит покупать в магазине?

Речь не идет об испорченных продуктах или нарушении технологии производства. Главная опасность кроется в составе и способе обработки сырья, из которого изготавливается большинство дешевых макаронных изделий. Какие же виды макарон эксперты называют самыми вредными и почему их стоит избегать?

Белые макароны из мягких сортов пшеницы - главный враг стройной фигуры и здорового кишечника:

Наибольшую долю на полках украинских супермаркетов занимают белые макароны, изготовленные из муки высшего сорта мягких сортов пшеницы. Именно этот вид макарон эксперты единодушно называют одним из самых вредных для здоровья.

Высокий гликемический индекс

Мука высшего сорта проходит интенсивную обработку, в результате чего теряет большинство полезных веществ, в частности клетчатку. Это приводит к тому, что белые макароны имеют высокий гликемический индекс (ГИ). После их употребления уровень сахара в крови резко возрастает, что стимулирует выброс инсулина. Со временем такие резкие скачки могут привести к инсулинорезистентности, увеличению риска развития диабета 2 типа и набору лишнего веса.

Низкое содержание клетчатки

Клетчатка играет важную роль в поддержании здоровой работы пищеварительной системы, способствует ощущению сытости, регулирует уровень холестерина и сахара в крови. Белые макароны содержат мизерное количество клетчатки, что может приводить к запорам, дисбактериозу и другим проблемам с кишечником.

Нехватка витаминов и минералов

В процессе переработки зерна для производства муки высшего сорта теряется значительная часть витаминов группы В, железа, магния и других важных микроэлементов, которые есть в цельном зерне. Таким образом, белые макароны являются "пустыми" калориями, которые не несут значительной пищевой ценности для организма.

Возможность использования вредных добавок

Для улучшения внешнего вида и текстуры дешевых белых макарон недобросовестные производители могут использовать искусственные красители, консерванты и другие пищевые добавки, которые не являются полезными для здоровья.

Какие альтернативы существуют на полках магазинов?

К счастью, в украинских супермаркетах все чаще появляются более здоровые альтернативы традиционным белым макаронам:

Макароны из твердых сортов пшеницы (Durum)

Эти макароны изготавливаются из цельного зерна твердых сортов пшеницы, что обеспечивает более высокое содержание клетчатки, более низкий гликемический индекс и сохранение большего количества витаминов и минералов. На упаковке таких макарон обычно есть пометка "Durum wheat semolina" или "Макароны из твердых сортов пшеницы".

Цельнозерновые макароны

Изготавливаются из необработанного цельного зерна, сохраняя все его полезные свойства. Они являются лучшим выбором с точки зрения содержания клетчатки, витаминов и минералов.

Гречневые макароны (соба)

Не содержат глютена и являются хорошим источником белка, клетчатки и рутина - антиоксиданта, полезного для сосудов.

Рисовые макароны (соба)

Также не содержат глютена и могут быть вариантом для людей с непереносимостью пшеницы.

Макароны из бобовых (чечевицы, нута, гороха)

Богаты белком и клетчаткой, имеют низкий гликемический индекс.