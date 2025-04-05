Названо самое вредное печенье, которым завалены украинские магазины

Печенье с трансжирами

Многие виды промышленного печенья содержат трансжиры - гидрогенизированные растительные масла, используемые для продления срока годности и улучшения текстуры продукта. Они повышают уровень "плохого" холестерина, что может вызывать сердечно-сосудистые заболевания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднократно призывала к ограничению употребления трансжиров, однако они до сих пор широко используются в дешевом печенье.

"90% печенья, которое реализуется, является потенциально опасным, потому что там есть мука высшего сорта, огромное количество сахара и растительные масла или маргарин, или кондитерский жир, или заменитель жира", - рассказывает эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко.

Если на маркировке написано: "растительные жиры в твердом состоянии", "масло отбеленное", "масло рафинированное", "маргарин", "кондитерский жир", "заменитель сливочного масла" - такое печенье покупать не надо!

Среди таких продуктов особенно выделяется печенье "Мария" некоторых отечественных производителей, а также популярное глазированное печенье "Юбилейное". Они содержат значительное количество пальмового масла и гидрогенизированных жиров, что делает их особенно опасными для сердечно-сосудистой системы.

Чрезмерный сахар и подсластители

Многие магазинные печенья содержат большое количество сахара, что провоцирует развитие ожирения, диабета и проблемы с зубами. Чтобы удешевить производство, производители могут использовать искусственные подсластители, в частности аспартам, сахарин или цикламаты, которые вызывают споры среди ученых из-за возможных негативных последствий для организма.

Среди особо "сладких" видов стоит выделить печенье "Барни" и "Чоко Пай", которые содержат не только большое количество сахара, но и синтетические подсластители, которые могут негативно влиять на обмен веществ.

Химические ароматизаторы и красители

Часто в печенье можно найти синтетические ароматизаторы и красители, которые делают продукт более привлекательным, но могут вызвать аллергию или даже токсическое действие на организм при чрезмерном потреблении. Некоторые из них, например, тартразин (E102) или понсо 4R (E124), считаются потенциально опасными.

Особого внимания требуют кремовые печенья, такие как "Орбита" или "Волшебный вкус", которые содержат синтетические красители и стабилизаторы, которые могут вызвать аллергические реакции, особенно у детей.

Альтернатива - полезное печенье

Чтобы избежать опасного воздействия, стоит внимательно читать состав продукта перед покупкой. Лучший вариант - выбирать печенье без трансжиров, с минимальным количеством искусственных добавок, или же готовить домашнее печенье из натуральных ингредиентов.

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