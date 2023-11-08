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Назван самый сексуальный мужчина мира по версии журнала People

Среда 08 ноября 2023 11:42
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Назван самый сексуальный мужчина мира по версии журнала People Кто стал самым сексуальным мужчиной 2023 года (фото: people.com)
Автор: Анна Шиканова

Журнал People выбрал самого сексуального мужчину мира 2023 года. Имя 57-летнего известного актера назвали в программе Jimmy Kimmel Live, где он появился в качестве приглашенного гостя.

Кого назвали самым сексуальным мужчиной 2023 года, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Почетное звание самого сексуального мужчины 2023 года получил известный актер Патрик Демпси. Он стал особо популярен благодаря своей роли Дерека в сериале "Анатомия страсти".

"Большое вам спасибо", - заявил актер.

Демпси много лет женат и с супругой, 57-летней Джилиан, у него трое детей: 21-летняя Таллула и 16-летние сыновья-близнецы Дарби и Салливан.

Стоит отметить, что Патрик уже несколько лет приближался к первому месту и в предыдущие годы входил в тройку самых привлекательных мужчин, вместе с Джорджем Клуни и Мэттом Дэймоном.

Назван самый сексуальный мужчина мира по версии журнала People

Патрик Демпси (фото: Getty Images)

Он признался, что его семья была шокирована новостью и даже не сразу ему поверила.

"Я был абсолютно шокирован, а потом начал смеяться, типа, это шутка, верно? Никогда не отказывайся от мечты", - прокомментировал Демпси.

Также он пошутил, что голодал перед фотоссесией для журнала, много тренировался и полностью исключил из рациона "хлебные продукты".

В 2021 году победителем стал Пол Радд, в 2022 году - Крис Эванс.

Назван самый сексуальный мужчина мира по версии журнала People

Патрик Демпси (фото: Getty Images)

Для справки

Патрик Гейл Демпси - американский актер и автогонщик, серебряный призер гонки "24 часа Ле-Мана" в 2015 году. Самая известная роль, которая ему принесла славу - роль Дерека Шепарда в сериале "Анатомия Грей". Эта роль принесла ему премию Гильдии киноактеров США, две номинации на "Золотой глобус".

В ближайшее время выйдет фильм "Феррари" Майкла Манна, где Демпси сыграл роль гонщика Пьерро Таруффи.

Назван самый сексуальный мужчина мира по версии журнала PeopleНазван самый сексуальный мужчина мира по версии журнала People

Патрик Демпси на обложке (скриншоты)

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