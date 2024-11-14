Названы самые популярные пароли, которые можно взломать за секунды: проверьте, есть ли ваш в списке
Менеджер паролей NordPass в очередной раз опубликовал свой ежегодный список самых популярных паролей в мире. Второй год подряд самым популярным паролем является "123456".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Те же самые цифры возглавляли чарт пять из шести раз, когда NordPass составлял свои списки, и только в 2022 году их узурпировал знаменитый "password". Но если отбросить все эти QWERTY, ABC и 123, то мы можем немного понять, о чем думают люди, создавая строку текста, которая защищает их самую личную информацию.
Есть те, кто выбирает "iloveyou". У других есть особые интересы, такие как "pokemon", "naruto", "samsung" и "minecraft". Остальные предпочитают просто имена, такие как "michelle" или "ashley".
Существуют небольшие различия в паролях в разных странах. Например, в списке Великобритании "liverpool" находится в верхней части, а в Австралии - "lizottes" (ресторан и концертный зал, который теперь называется Flamingos Live). В других странах, таких как Финляндия и Венгрия, в верхней части списка находятся "salasana" и "jelszo" - оба переводятся как "пароль".
Чтобы составить свой список, NordPass использовал базу данных объемом 2,5 ТБ из "публично доступных источников", некоторые из которых были найдены на даркнете. Многие из этих паролей взламываются хакерами за миллисекунды, поэтому, если ваш пароль есть в этом списке, вам следует, вероятно, изменить его на что-то более креативное.
10 самых распространенных паролей:
- 123456
- 123456789
- 12345678
- password
- qwerty123
- qwerty1
- 111111
- 12345
- secret
- 123123
Самые популярные пароли (фото: NordPass)
У нас также есть материал о том, как найти все сохраненные пароли в Google Chrome в несколько кликов.
А еще мы писали о том, как эффективно использовать приложение Passwords на iPhone и MacBook.