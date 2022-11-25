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Названы самые плохие фрукты для людей с диабетом: избегайте их!

Эти фрукты лучше не есть при диабете (фото: depositphotos.com)
Автор: Юлия Гаюк

Существует заблуждение, что больным диабетом нельзя есть фрукты. Да, они содержат природные сахара, но полностью избегать их не стоит. Просто нужно знать: какие разрешено употреблять, а какие - нет.

Какие же фрукты врачи не рекомендуют есть диабетикам - читайте в нашем материале ниже.

Какие фрукты лучше не есть при диабете

Даже в небольших порциях некоторых фруктов содержится много природного сахара, что может негативно отразиться на здоровье человека с диабетом.

Особенно, говорит диетолог OnPoint Nutrition Зои Фиенман, нужно быть осторожными с такими фруктами, как:

  • манго
  • банан
  • папайя
  • ананас
  • арбуз

Откажитесь от консервированных фруктов

Консервированные фрукты могут быть удобными и недорогими, но они тоже не очень полезны диабетикам, говорит врач-терапевт Ким Роуз.

Ибо "пропитанные сиропом фрукты содержат еще больше сахара, который может плохо сказаться на организме людей с повышенным сахаром".

Будьте осторожны с сухофруктами

С сухофруктами тоже следует быть осторожными.

Поэтому старайтесь внимательно читать этикетки сухофруктов, потому что многие содержат дополнительный сахар.

"Некоторые подслащенные. Но и они могут быть опасными. Если вам нужны сухофрукты, сделайте их своими руками. Лучше всего подойдут для этого финики, инжир и чернослив, поскольку они имеют более низкий гликемический индекс", - цитирует Роуз сайт Allrecipes.

Диабетикам лучше ограничить потребление сухофруктов (фото: Freepik)

Соки и смузи тоже не желательны

Многие купленные в магазине соки - апельсиновый, яблочный и даже овощной - тоже могут содержать сахар.

Поэтому лучше делать смузи или сок дома. Но и здесь есть нюанс. Эксперты советуют готовить напиток "преимущественно из овощей и добавить что-то вроде половинки банана для сладости".

А какие фрукты можно есть при диабете?

Вот несколько полезных фруктов, которые не только имеют более низкий гликемический индекс, но и содержат большое количество других витаминов и минералов:

  • ягоды
  • вишни
  • сливы
  • грейпфрут
  • персики
  • яблоки
  • груши
  • киви
  • апельсины

По словам Роуз, "фрукты с высоким содержанием клетчатки, такие как яблоки и груши, помогают замедлить резкое повышение уровня сахара в крови".

Кстати, в Украине действует программа обеспечения бесплатными лекарствами против диабета.

Читайте также, действительно ли сахар вреден для человека и сколько его можно употреблять.

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