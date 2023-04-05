На них много бактерий: эти места в поезде самые грязные

В поездах дальнего следования есть много грязных мест, которые редко моют. Следует знать о местах, которых лучше избегать.
Что самое грязное в поезде - читайте в материале Styler ниже.
Все видели сетчатый карман, который есть у каждой кровати в купе.
Обычно они предназначены для газет, журналов, книг и других бытовых мелочей. Однако всегда люди туда кладут мусор и другие вещи.
Поэтому стоит отказаться от использования этого кармашка, поскольку продезинфицировать его невозможно.
На первый взгляд столы в поездах кажутся идеально чистыми. Однако следует дополнительно обрабатывать их влажными салфетками.
Все потому, что некоторые пассажиры используют их не только для еды, но кладут на них грязные вещи и ставят ноги.
Иногда пассажирам лень заправлять подушку в наволочку, но стоит подумать о том, сколько грязи и пыли накапливается на кровати.
Некоторые пассажиры спят без постельного белья и оставляют на подушках и одеялах грязь и частицы своей кожи. Важно такие вещи использовать только с постельным бельем.
Кровати в купе имеют кожаное покрытие и выглядят чистыми. Однако на такой поверхности накапливается много грязи и пыли. Перед тем как садиться на них, можно протереть влажной салфеткой.
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