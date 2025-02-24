RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

У многих они есть! Вот какие наушники сильно вредят слуху

Чем вредны наушники для слуха (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Наушники могут быть вспомогательным гаджетом для обучения или работы. Однако, наушники с шумоподавлением могут сильно повреждать слух.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Чем вредны наушники

Ни для кого не секрет, что длительное использование наушников на высокой громкости может повредить ваш слух.

Аудиолог Ханна Сэмюэлс рассказала, что наушники с шумоподавлением могут приносить желаемую тишину, но также могут маскировать важные звуки, которые могут спасти жизнь. Обычно, качественные наушники с шумоподавлением снижают шум на 20-40 децибел.

Некоторые негативные побочные эффекты ношения таких наушников включают снижение осведомленности об окружающей среде. Кроме громкости медиа, на слух могут влиять время и частота использования - чем дольше вы пользуетесь устройством, тем больше вероятность повреждения слуха и возникновения проблем с аудиторной обработкой.

Важно, что длительное прослушивание на высокой громкости может вызвать потерю слуха, звон в ушах (тиннитус) или даже усложнить процесс обработки звуков со временем.

Постоянное воздействие громкого шума может повредить волосковые клетки внутреннего уха, которые передают звуковые сигналы в мозг. Из-за этого мозгу становится труднее интерпретировать речь, фоновый шум среды и другие тонкие звуки. Ваше слуховое восприятие может стать приглушенным.

Еще одной опасностью является то, что вкладыши, которые не очищаются регулярно, могут удерживать влагу и бактерии, увеличивая риск ушных инфекций. К тому же чрезмерное использование наушников может повлиять на баланс и пространственную осведомленность, поскольку вы меньше полагаетесь на естественные звуковые сигналы.

Правила безопасного пользования наушниками

Как использовать наушники, чтобы не повредить слух:

  • делайте громкость не более, чем 60% от максимальной на приборе
  • настраивайте такую громкость, чтобы вы могли слышать собеседника, который стоит рядом
  • используйте накладные наушники - они берегут акустическую систему слуха
  • накладные наушники можно использовать до четырех часов в сутки, внутриушные - до 30 минут в сутки
Читайте РБК-Украина в Google News
ОрганизмУхоЗдоровье