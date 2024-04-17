Названы страны, через которые в Россию попадает подсанкционная электроника для строительства ракет

Как отметил советник руководителя ОП, секретарь международной санкционной группы Ермака-Макфола Владислав Власюк, если представить, что Россия полностью перестанет получать какие-либо западные технологии, то через неделю не сможет выпускать оружие. "Это реально так, потому что у них нет своих микрочипов даже приближенного качества и параметров, равно как и контроллеров, равно как и других микроэлементов", - добавил Власюк.

Советник руководителя ОП объяснил, что критические компоненты, без которых российские ракеты вообще не полетят, или полетят "недалеко, неточно и ненадежно, это микрочипы, произведенные в основном компаниями из США".

На вопрос руководителя ЦПИ, лейтенанта Андрея Коваленко, как американские чипы попадают в россию, Власюк ответил: "Частно они долгое время это накапливали у себя, с другой стороны они продолжают закупать через посредников. Например, центральная Азия в первую очередь. В одной российской ракете в среднем от 40 до 60 иностранных микрокомпонентов. Из них половина суперкритическая. Учитывая количество производства, которое нам называют наши разведывательные органы, в принципе речь идет, ну о тысячах микрочипов в месяц. буквально в карманах агентам привезти.

Также Власюк назвал страны, через которые россиянам преимущественно удается получить подсанкционные компоненты микроэлектроники. По его словам, это Казахстан, Кыргызстан, "иногда попадает Сербия, иногда Мальдивские острова, иногда Сейшелы, иногда Тайвань". "Но лидерство здесь удерживает другая страна - Китай", - добавил советник руководителя ОП.

Напомним, ранее эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) подтвердили применение россиянами "гиперзвуковой" ракеты 3М22 "Циркон" во время удара по Украине 7 февраля 2024 года.

Обломки ракеты 3М22 "Циркон" обнаружили в Днепровском районе Киева, у линии электропередачи, после атаки 7 февраля.