Названы цвета, которыми запрещено красить стены дома. Портят настроение и "пугают" покупателей

Худшие цвета - портят настроение и не нравятся покупателям

По словам эксперта, яркие и смелые оттенки стен совсем не подходят, если вы хотите, чтобы ваш дом всем нравится. Конечно, можно выбрать любой цвет, особенно если вам запало в душу что-то конкретное.

Однако если вы хотите продать дом, не стоит выбирать что-то слишком оригинальное. Некоторые цвета комнат выглядят удручающими, агрессивными и просто способны испортить настроение.

Помимо этого, покупатели должны представлять себя в этом доме. А если вы покрасите гостиную или кухню так, словно это ваша личная арт-выставка, мало кому захочется там жить.

В какие цвета нельзя красить стены:

ярко-розовый цвет фуксии

неоново-розовый

ярко-желтый

салатовый

оранжевый

черный

лимонный

синий.

Эти оттенки были названы потенциальными покупателями недвижимости в Великобритании. И люди не скрывали, что подобные цвета фасадов их банально отпугивают.

В какой цвет не стоит красить фасады (иллюстрация: freepik.com)

Лучшие цвета для стен дома

А если же вы хотите выбрать что-то универсальное и привлекательное, эксперт советует обратить внимание на модную тенденцию. В последнее время популярной стала краска на основе темперы.

"Этот тип краски дает порошкообразный оттенок, который имитирует мягкий внешний вид более исторических зданий, таких как величественные дома", - отмечает эксперт.

Присмотритесь к нейтральным вариантам. Также выгодно будут смотреться темно-синие цвета или же оттенки зелени шалфея.