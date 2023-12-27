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Назван идеальный антипохмельный завтрак, который поможет вам чувствовать себя человеком

Что нужно есть на завтрак при похмелье (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Похмелье с утра вы можете чувствовать, если накануне перебрали с алкоголем. Помимо большого количества воды, которое нужно пить, очень важно в этот день правильно питаться, чтобы снова почувствовать себя человеком.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Metro.

Идеальный антипохмельный завтрак

Диетолог Кара Шоу рассказала, что вам нужно есть, чтобы быстрее прийти в себя от алкоголя.

По словам эксперта, ваш завтрак долджен содержать две ключевые вещи: во-первых, вам нужно вернуть уровень сахара в крови на нормальный уровень, а во-вторых, вы поддержать свою бедную печень, которая выполняет основную работу по расщеплению алкоголя. 

"Если вы пили целый день, особенно много пива, коктейлей с высоким содержанием сахара или сладких коктейлей, вполне вероятно, что уровень сахара в крови упадет до утра" - сказала Кара.

"Чтобы поддержать уровень сахара в крови, в первую очередь завтракайте в течение 90 минут после пробуждения, но обязательно выбирайте вариант с высоким содержанием белка", - добавила она.

Когда дело доходит до печени, алкоголь оказывает на нее большую нагрузку, поэтому детоксикация потребует дополнительной поддержки. Вы можете получить нужное этому органу из достаточного количества белка, а также витаминов группы B и антиоксидантов.

 

Идеальный завтрак после похмелья - это:

  • 3 яйца, приготовленные любым способом
  • ½ стакана жареных грибов на оливковом масле
  • ½ авокадо
  • Немного феты
  • Горсть приготовленых помидоров
  • Капля оливкового масла

Яйца являются хорошим источником белка и богатым источником холина, который способствует детоксикации печени.  Грибы являются хорошим источником витаминов группы B, которые поддерживают печень.

Авокадо - это полезный жир, богатый питательными веществами, такими как калий и витамин Е, а также клетчаткой, которая помогает выводить токсины. Фета обеспечивает дополнительный белок и источник B12, который придаст вам энергии после тяжелой ночи.

Приготовленные помидоры обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые помогают свести на нет воздействие алкоголя.

Оливковое масло содержит полифенолы и множество противовоспалительных свойств, которые помогают уменьшить окислительный стресс, который может вызвать чрезмерное употребление алкоголя.

Не забывайте сочетать это с большим количеством воды, чтобы восстановить водный баланс. 

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