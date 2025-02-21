Эти знаки Зодиака сорвут с неба все звезды. Они - главные везунчики марта

Телец

Гороскоп на март сулит вам щедрую награду за все испытания, которые вам пришлось преодолеть. Кроме этого, уже весной вы сможете понять, что все то, что делается от чистого сердца, возвращается. Настраивайтесь на месяц позитива, радости и даже любви - рядом с вами может оказаться человек, который подарит вам счастье.

Рыбы

В марте Вселенная поможет вам воплотить в жизнь свои мечты. Дайте волю творчеству и решитесь на смелые поступки. Пора сделать шаг вперед и позволить себе срывать с неба все звезды. Доверяйте своей интуиции и не отказывайтесь от заманчивых предложений.

Овен

Гороскоп на начало весны сулит вам не просто удачный период. Все намного интереснее, ведь в марте вы сможете добиться небывалых высот. Верьте в себя и не позволяйте конкурентам вас обойти, не стоит прятаться в чужой тени - найдите свое место под Солнцем.

Стрелец

Новый месяц готовит для вас новые впечатления. В марте вы сможете многое изменить, соглашайтесь на авантюры и приключения, не сидите на одном месте. И если вы давно хотели добавить в свою жизнь радость и счастье - это именно тот момент, когда нужно начинать действовать.

Лев

Вас ждет период невероятного процветания. Срывайте с неба все звезды и не стыдитесь своего успеха, вы этого заслуживаете. Помните о том, что упорный труд приводит к желаемому результату, важно лишь не опускать руки и верить в чудеса. Кроме этого, если вы одиноки - готовьтесь к судьбоносной встрече.