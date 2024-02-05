Названы эффективные способы, которые помогут защитить гараж от воров: это должны знать все

Способы защиты

Чтобы обеспечить безопасность, необязательно использовать самую современную систему безопасности. На самом деле существует масса недорогих способов оградить свой дом и гараж от злоумышленников.

Многие хранят пульты для открывания гаражных дверей в своих автомобилях. Однако так злоумышленники смогут легко открыть дверь и вынести все имущество.

Следует не оставлять ключи от гаража на видном месте в доме или автомобиле.

Также необходимо установить засов на двери, которая соединяет гараж с внутренним помещением вашего дома.

Если ваш гараж имеет маленькие окна наверху, вы можете стать мишенью для злоумышленников. Поскольку сломать окна гораздо легче, чем дверь.

Вместо того, чтобы просто закрывать окна, установите на них грати. Это значительно усложняет кому-либо получить доступ. Еще один вариант - установить датчики движения возле гаража. Если злоумышленник подойдет к вашему гаражу ночью, то включится свет.

Однако лучшее, что вы можете сделать, чтобы обезопасить свой дом, это установить систему сигнализации.

Как еще воры могут попасть в гараж

В гараж можно проникнуть и с помощью подкопа, и через пролом в стене. Укрепите стены и пол с помощью арматурной сетки или стальной решетки.

Высшую степень надежности имеют монолитные гаражи из железобетонных блоков. Проломить стену такого гаража быстро и без лишнего шума вряд ли возможно. Кирпичные гаражи менее надежны. Самыми уязвимыми для злоумышленников считаются металлические гаражи. Такие гаражи подводят домкратом или прорезают дыру в металле.

Безопасность гаража зависит не только от его строения, но и от месторасположения. Если объект установлен в неблагоприятном районе и не освещен в должной степени, то рано или поздно кто-нибудь попытается его обворовать.