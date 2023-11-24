Названы два самых правильных метода почистить уши от серы: никаких ватных палочек

Ушная сера - лишь одна из тех раздражающих вещей, от которых хотелось бы избавиться. К сожалению, невозможно полностью вычистить ее из уха.
Как правильно это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Livestrong.
Ксения Аарон, доктор медицинских наук, специалист по уху, носу и горлу в США сообщила, что небольшое количество ушной серы это неплохо, так как она сохраняет наши уши влажными и чистыми, а также предотвращает зуд и дискомфорт в ушах.
По ее словам, поскольку ушная сера также помогает предотвратить попадание воды и микробов, она также снижает вероятность развития серьезной ушной инфекции.
Безрецептурные капли для чистки ушей
Они хорошо работают, если у вас есть небольшое количество серы.
Капли смягчают ушную серу и мягко разрушает ее, не повреждая кожу. Не используйте продукт, содержащий более 10 % перекиси водорода.
Детское масло
Вместо ушных капель вы можете использовать детское или минеральное масло
Как это сделать:
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