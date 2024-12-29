Названы четыре знака Зодиака, которые прямо сегодня нуждаются в объятиях

Рыбы

Мир - лучшее место для вас, и вы можете даже до конца не осознавать всех своих способностей. Ваше воображение и восприятие делают для вас этот мир глубоким и душевным местом. Они помогают вам раскрывать как собственные глубины, так и глубины других.

Вы с детства мечтаете о своем уютном уголке, и сегодня, кажется, он у вас есть. Но при случае объятий вам не стоит от них отказываться.

Весы

Вы имеете в этом мире свое предназначенное место, которое позволит вашим талантам раскрыться и сиять. Вы часто можете скучать по тому, чего у вас нет. И кажется, что при этом вы обладаете многими вещами, однако можете чувствовать пустоту внутри.

Ваш путь к величию не предусматривает эмоциональных или финансовых американских горок, но вы все еще нуждаетесь в той самой теплой стабильности, которая позволит чувствовать себя в безопасности и расслабиться.

Рак

Вы привыкли отдавать себя всем вокруг: свою энергию, сосредоточенность, эмоциональную способность к состраданию. И даже когда у вас самих выдался не лучший день, мир вокруг не рухнет, если вам придется отойти, чтобы немного позаботиться о себе.

Продолжайте свою важную работу, но помните о собственном самочувствии. И не бойтесь открыто говорить о том, что чувствуете, и о желании объятий, когда они нужны. Вы заслуживаете столько же любви, сколько отдаете другим - вы достойны этого. Помните об этом.

Козерог

Если сегодня все идет не так, не следует себя слишком винить. Вы имеете высокие ожидания, и это может усложнять ваш жизненный путь, ведь они одновременно являются вашей движущей силой и мотивацией, а также причиной страданий. Не забывайте делать перерыв, глубоко вдыхать и проводить мгновения за чашкой горячего чая и мыслями обо всем в целом.

Не бойтесь говорить, что вам нужны объятия, когда вы их хотите. Устройте себе день, который позволит передохнуть и взглянуть на ситуации, которые вас беспокоят, под новым углом.