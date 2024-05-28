Названы 9 лучших игр для macOS в 2024 году

Death Stranding: Directors Cut

Death Stranding: Director's Cut - это расширенное и улучшенное издание оригинальной игры Death Stranding, разработанной компанией Kojima Productions и выпущенной Sony Interactive Entertainment. Игра вышла на PlayStation 5 в сентябре 2021 года и на ПК в марте 2022 года, а позже была адаптирована для MacOS.

Death Stranding: Director's Cut продолжает историю оригинальной игры, где игроки берут на себя роль Сэма Портера Бриджеса, курьера, который должен доставлять грузы через разрушенные земли Америки, восстанавливая связи между изолированными колониями и исследуя загадочные явления, известные как "Death Stranding".

Игра сочетает элементы экшна и приключений с уникальной системой доставки и логистики. Игроки должны планировать свои маршруты, учитывать вес и распределение груза, а также справляться с различными природными и сверхъестественными угрозами.

Death Stranding: Directors Cut (фото: Macworld)

Resident Evil 4

Resident Evil 4 - это культовая видеоигра в жанре survival horror, разработанная и изданная компанией Capcom. Изначально выпущенная в 2005 году, игра получила множество наград и признание за инновации в геймплее и дизайне. Она оказала значительное влияние на последующие игры в жанре и индустрию в целом.

Действие Resident Evil 4 разворачивается спустя шесть лет после событий Resident Evil 2. Главным героем является Леон Скотт Кеннеди, который теперь работает в качестве агента правительства США. Леон отправляется в отдаленную европейскую деревню на поиски Эшли Грэм, дочери президента США, похищенной таинственной сектой.

По мере продвижения по сюжету Леон сталкивается с новыми врагами и узнает о паразитах, известных как Лас-Плагас, которые контролируют жителей деревни.

Resident Evil 4 (фото: Macworld)

Total War: Pharaoh

Total War: Pharaoh - это последняя игра в популярной серии стратегий Total War, разработанная компанией Creative Assembly и изданная SEGA. Игра погружает игроков в эпоху Древнего Египта, предлагая детализированные исторические сражения и глубокую стратегическую составляющую. Версия для MacOS стала доступна недавно, расширяя возможности для поклонников серии, использующих эту платформу.

Действие игры разворачивается в эпоху Нового Царства Египта, одного из самых интересных и динамичных периодов в истории древнего мира. Игроки могут управлять великими фараонами и влиятельными деятелями той эпохи.

Как и в других играх серии Total War, геймплей разделен на две основные части: пошаговая стратегическая карта и тактические сражения в реальном времени. Игроки могут управлять своим государством, занимаясь дипломатией, экономикой и развитием армий, а также участвовать в масштабных битвах, где каждая единица войск имеет значение.

Total War: Pharaoh (фото: Macworld)

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 - это ролевая игра (RPG), разработанная и изданная компанией Larian Studios. Игра является продолжением знаменитой серии Baldur’s Gate, основанной на правилах Dungeons & Dragons (D&D).

Вышедшая в октябре 2020 года в раннем доступе и официально выпущенная в августе 2023 года, Baldur’s Gate 3 быстро завоевала признание критиков и игроков за свой богатый сюжет, глубину игрового процесса и высокую степень интерактивности.

Игра предлагает игрокам эпическую сюжетную линию, наполненную интригами, опасностями и многослойными персонажами. В Baldur’s Gate 3 большое внимание уделено развитию персонажей, их взаимоотношениям и личным историям.

Baldur’s Gate 3 (фото: Macworld)

The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online (ESO) - это массовая многопользовательская онлайн-ролевая игра (MMORPG), разработанная компанией ZeniMax Online Studios и изданная Bethesda Softworks. Игра вышла в 2014 году и с тех пор получила множество дополнений и обновлений.

ESO представляет собой часть вселенной The Elder Scrolls и предлагает игрокам огромный мир для исследования, наполненный заданиями, лором и возможностями для взаимодействия с другими игроками.

ESO предлагает обширный и детализированный мир Тамриэля, который игроки могут исследовать. В игре представлены множество провинций и регионов, знакомых по предыдущим играм серии The Elder Scrolls, таких как Скайрим, Морровинд и Сиродиил.

The Elder Scrolls Online (фото: Macworld)

Resident Evil: Village

Resident Evil: Village, также известная как Resident Evil 8, - это игра в жанре survival horror, разработанная и изданная Capcom. Выпущенная в мае 2021 года, игра является продолжением Resident Evil 7: Biohazard и представляет собой восьмую основную часть в серии Resident Evil. Игра получила высокие оценки критиков за свою атмосферу, графику и геймплей, а также за развитие сюжета.

События Resident Evil: Village происходят через несколько лет после событий Resident Evil 7: Biohazard. Главным героем снова является Итан Уинтерс, который живет мирной жизнью со своей женой Мией и их новорожденной дочерью Розмарией. Однако их спокойствие нарушается, когда Крис Редфилд, давний персонаж серии, неожиданно вторгается в их дом, убивает Мию и похищает Розмари.

Итан отправляется в отдаленную европейскую деревню в поисках своей дочери. Деревня наполнена жуткими существами, включая оборотней, вампиров и мутантов. Итан должен сражаться за выживание, раскрывая мрачные тайны деревни и её обитателей.

Resident Evil: Village (фото: Macworld)

World Of Warcraft: Dragonflight

World of Warcraft: Dragonflight - это девятое дополнение к знаменитой MMORPG World of Warcraft (WoW), разработанной и изданной компанией Blizzard Entertainment. Дополнение было анонсировано в апреле 2022 года и выпущено в ноябре 2022 года. Dragonflight привносит в игру множество новых функций, контента и механик, связанных с драконами и Драконьими Островами.

Dragonflight продолжает развивать сюжетную линию WoW, углубляясь в историю драконов и их роли в мире Азерота. Игроки столкнутся с новыми союзниками и врагами, а также раскроют древние тайны, связанные с драконьими аспектами.

World Of Warcraft: Dragonflight (фото: Macworld)

Total War: Warhammer III

Total War: Warhammer III - это стратегическая игра, разработанная компанией Creative Assembly и изданная SEGA. Она является третьей и заключительной частью в трилогии Total War: Warhammer, основанной на вселенной Warhammer Fantasy от Games Workshop. Игра вышла в феврале 2022 года и получила высокие оценки за масштабность, глубину геймплея и визуальное исполнение.

Total War: Warhammer III вводит несколько новых фракций, таких как Демоны Хаоса (Khorne, Nurgle, Tzeentch и Slaanesh), Кислев, Великий Катэй и Огры. Каждая фракция обладает уникальными юнитами, механиками и стилем игры.

Кампания игры фокусируется на борьбе за контроль над Реальным Путем до Хаоса - магической областью, ведущей в царство Хаоса. Игроки должны побеждать демонических лордов и захватывать территории, чтобы одержать победу в кампании.

Total War: Warhammer III (фото: Macworld)

Grid Legends: Deluxe Edition

Grid Legends: Deluxe Edition - это расширенное издание гоночной видеоигры Grid Legends, разработанной студией Codemasters и изданной Electronic Arts. Игра была выпущена в феврале 2023 года и представляет собой смесь аркадных и симуляторных элементов гоночных соревнований.

Grid Legends продолжает традиции предыдущих игр серии, предлагая игрокам возможность участвовать в различных гоночных дисциплинах, таких как гонки на кольцевых треках, ралли-кросс и дрифт. Игра сочетает в себе аркадные элементы, такие как быстрые и захватывающие гонки, с симуляторным подходом к управлению и физике автомобилей.

В Grid Legends представлены различные режимы игры, включая одиночные гонки, карьерный режим и мультиплеерные соревнования. Карьерный режим позволяет игрокам создать и развивать свою карьеру гоночного пилота, соревнуясь в различных сериях и зарабатывая репутацию.

Grid Legends: Deluxe Edition (фото: Macworld)