Названо 5 вещей, которые категорически нельзя держать в спальне

Здоровье и красота - это то, к чему стремится каждый человек. Однако, без полноценного сна добиться этого практически невозможно. Чтобы чувствовать себя лучше, необходимо обеспечить качественный сон. А для этого нужно убрать кое-какие вещи из спальни.
Об этом сообщает Best Life.
Семейный терапевт Аарон Келси рассказал, что рабочий ноутбук и другие предметы следует держать как можно дальше от спальной комнаты. Это улучшит сон и гармонию в паре.
"Все, что создает внутреннюю потребность "быть продуктивным", "обращать внимание", "браться за работу" или каким-то образом отвлекать вас от вашего партнера или сна, должно сохраняться в другом месте", - говорит психолог.
Также это может стать причиной стресса и беспокойства. Такие предметы будут мешать отдохнуть.
Спорт помогает расслабиться и настраивается на позитив. Однако, если спортивный инвентарь находится в спальне, то это может помешать отдыху.
Компьютер, телевизор, игровые консоли и телефоны могут сильно отвлекать в спальне. Они могут мешать сну, создавать чувство дистанции между партнерами и мешать близости. Поэтому лучше хранить их в другой комнате.
Клинический психолог Нэнси Б. Ирвин из Лос-Анджелеса объяснил, что в спальне нужно хранить только фотографии себя и своего партнера.
"Семейные фотографии, дети, собаки и тому подобное могут быть в другой комнате. Они абсолютно важны, но не должны мешать уединению пары", - говорит она.
По словам психотерапевта Хизера Ингленда, какими бы важными ни были подарки от прежнего или прежней, их следует убрать из спальни. Все потому, что такие вещи не понравятся человеку, с которым вы сейчас в отношениях.
"Представьте свои чувства, если бы вы нашли у вашего любимого коробку с ценными сувенирами из прошлых отношений. Вы, вероятно, задали бы вопрос, скучает ли он, или она по своему прошлому партнеру", - сказала она.
В результате может показаться, что бывший является третьим лицом в ваших отношениях.
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