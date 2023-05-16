Названо 5 вещей, которые категорически нельзя держать в спальне

Рабочие предметы

Семейный терапевт Аарон Келси рассказал, что рабочий ноутбук и другие предметы следует держать как можно дальше от спальной комнаты. Это улучшит сон и гармонию в паре.

"Все, что создает внутреннюю потребность "быть продуктивным", "обращать внимание", "браться за работу" или каким-то образом отвлекать вас от вашего партнера или сна, должно сохраняться в другом месте", - говорит психолог.

Также это может стать причиной стресса и беспокойства. Такие предметы будут мешать отдохнуть.

Спортивный инвентарь

Спорт помогает расслабиться и настраивается на позитив. Однако, если спортивный инвентарь находится в спальне, то это может помешать отдыху.

Электронные устройства

Компьютер, телевизор, игровые консоли и телефоны могут сильно отвлекать в спальне. Они могут мешать сну, создавать чувство дистанции между партнерами и мешать близости. Поэтому лучше хранить их в другой комнате.

Семейные фотографии

Клинический психолог Нэнси Б. Ирвин из Лос-Анджелеса объяснил, что в спальне нужно хранить только фотографии себя и своего партнера.

"Семейные фотографии, дети, собаки и тому подобное могут быть в другой комнате. Они абсолютно важны, но не должны мешать уединению пары", - говорит она.

Подарки от бывших

По словам психотерапевта Хизера Ингленда, какими бы важными ни были подарки от прежнего или прежней, их следует убрать из спальни. Все потому, что такие вещи не понравятся человеку, с которым вы сейчас в отношениях.

"Представьте свои чувства, если бы вы нашли у вашего любимого коробку с ценными сувенирами из прошлых отношений. Вы, вероятно, задали бы вопрос, скучает ли он, или она по своему прошлому партнеру", - сказала она.

В результате может показаться, что бывший является третьим лицом в ваших отношениях.