Названы 20 лучших игр XXI века

Perfect Dark (N64, 2000)

Вы играете за Джоанну Дарк, тайного агента Института Кэррингтона, которая должна раскрыть инопланетный заговор от конкурентов DataDyne, уничтожая всех в поле зрения.

Критики еще в 2000 году были в восторге от кампании (с более умными врагами, которые создавали больше сложностей) и многопользовательских режимов.

Halo: Combat Evolved (Xbox, 2001)

Вы играете за Мастера Чифа, суперсолдата, который сражается с инопланетными бойцами с помощью оружия и гранат на таинственной планете с помощью искусственного интеллекта Кортаны.

Разработанная Bungie, Halo произвела революцию в жанре шутеров от первого лица с увлекательной однопользовательской и кооперативной кампанией, а также многопользовательским режимом, который стал настоящим переломным моментом.

Критикам понравилось все в ней - графика, сюжет, игровой процесс.

BioShock (X360, 2007)

После крушения в Атлантическом океане главный герой Джек должен ориентироваться в этом мире в стиле ар-деко, наполненном людьми, мутировавшими под воздействием генетического материала ADAM, а также использовать сам ADAM, чтобы получить способности, которые не могут быть достигнуты простым оружием.

Критики были поражены креативностью таинственного культового мира Рапчур и умной эволюцией жанра шутера от первого лица.

Elden Ring (PS5, 2022)

Студия Dark Souls FromSoftware бросает игроков в огромный и беспощадный открытый мир, который позволяет исследовать любую точку карты в своем собственном темпе - и часто на свой страх и риск.

Часто сравниваемая со взрослой The Legend of Zelda: Breath of the Wild, захватывающей игрой в жанре темного фэнтези, которая умудряется отнять у вас сотни часов жизни, чтобы поиграть, игра поразила критиков после ее выпуска в 2022 году.

LittleBigPlanet (PS3, 2008)

Очаровательный платформер-головоломка LittleBigPlanet представил миру Сэкбоя, милого персонажа, похожего на мешок из мешковины, который отправляется в приключения.

Критики были впечатлены инновационным видом и атмосферой вселенной, которая не только позволяла игрокам проходить основную кампанию, но и создавать, делиться своими собственными уровнями.

The Last of Us (PS3, 2013)

После того, как грибок опустошил большую часть планеты, Джоэл и, в конечном итоге, Элли должны выжить в этом новом мире, пытаясь сохранить свою человечность.

Критики и геймеры были впечатлены действием и острыми ощущениями, но эмоциональная глубина, которую достигает игра, действительно захватывает дух.

Red Dead Redemption (X360, 2010)

В этой приключенческой игре от третьего лица с открытым миром игроки управляют Джоном Марстоном, бывшим преступником, который должен выследить старую банду, чтобы освободить свою семью.

Критики были поражены огромными масштабами открытого мира, который позволяет игрокам участвовать в, казалось бы, бесконечных заданиях, как связанных, так и не связанных с основным сюжетом.

Devil May Cry (PS2, 2001)

В этой серии экшенов Capcom злой убийца демонов Данте пытается отомстить за смерть своей матери. Игроки сражаются с существами, используя пару клинков и пару пистолетов в быстром игровом процессе.

Критики были очарованы графикой, которая была одной из лучших среди всех игр для PlayStation 2 в то время, а также сложным, часто кинетическим игровым процессом и атмосферой готического ужаса.

Gears of War (X360, 2006)

Игра стала сенсацией, представив способ для вашего персонажа прятаться и использовать укрытия в качестве тактического преимущества против Орды Саранчи или сетевых бойцов.

Действие Gears of War происходит на разбомбленной планете Сера, в ней представлены персонажи Маркус Феникс и Доминик Сантьяго, а игроки могут играть в кампанию в кооперативе для двух игроков или в различных сетевых матчах на Xbox Live.

Критики были поражены инновационным игровым процессом и разнообразием способов испытать густонаселенную бойню.

Jet Set Radio [aka Jet Grind Radio] (Dreamcast, 2000)

Последняя консоль Sega, культовый Dreamcast, была домом для многих замечательных игр, но ни одна из них не была столь стильной, крутой и признанной, как экшн-игра Jet Set Radio. Объедините Tony Hawk's Pro Skater, открытый 3D-мир, теги и саундтрек, наполненный мешаниной хип-хопа и электронной музыки, и вы в скейт-парке.

Критикам понравилась оригинальность, графика с cel-shaded, сложный игровой процесс и общая антиавторитарная атмосфера.

Metaphor: ReFantazio (PS5, 2024)

Самая новая игра в этом списке от легендарных разработчиков RPG Atlus (Persona) представляет собой обширную пошаговую средневековую фэнтези, которая выделялась среди критиков в уже насыщенном году для JRPG.

Сюжет представляет собой политически окрашенную историю, которая включает в себя магические племена, убийства и королевский турнир, который решает, кто станет новым преемником трона Эухронии.

God of War (PS2, 2005)

До того, как франшиза была перезагружена в 2018 году на PlayStation 4, серия была более свободным приключением в жанре hack-and-slash, которое уделяло больше внимания игровому процессу, чем созданию более эмоциональной и детализированной истории.

Но критики были поражены все более кровавой бойней, производимой путем объединения боевых комбо. Уровень полировки и масштаба, наблюдаемый в древнегреческой обстановке, и эпические битвы с боссами также часто упоминались как весомые аргументы.

Company of Heroes (PC, 2006)

Стратегическая игра в реальном времени о Второй мировой войне. Company of Heroes ворвалась в 2006 году и переосмыслила тактические действия. В то время было много игр о Второй мировой войне, но критики считали, что интенсивность действия CoH и его общая подача - от звука до графики - были непревзойденными для игры RTS того времени.

Еще одной выдающейся особенностью было разрушаемое окружение, которое добавляло стратегический слой к быстрому бою.

Dwarf Fortress (PC, 2006)

Невероятно запутанная игра по управлению миром, симулятор строительства и фэнтезийное приключение Dwarf Fortress прошла долгий путь с момента своего альфа-релиза в 2006 году. В игре вы создаете все более сложные фэнтезийные миры, которые могут измотать слабые ПК в процессе.

Критики были ошеломлены масштабом, которого достигли и усовершенствовали за эти годы братья-разработчики Тарн и Зак Адамс.

Braid (X360, 2008)

Эмоциональная платформенная головоломка Braid стала маяком для движения инди-игр еще в 2008 году, когда она была запущена на сервисе Xbox Live Arcade. Вы играете за Тима, который ищет принцессу и должен пересекать прекрасно созданные среды, манипулируя временем, чтобы спасти положение.

Критически, игра была повсеместно признана как инновационный меланхоличный шедевр и проложила путь для других сенсаций инди-игр того времени, таких как Limbo, Shadow Complex и Bastion.

SSX (PS2, 2000)

Классика сноубординга SSX (Snowboard Supercross) была одной из самых популярных и любимых игр на PlayStation 2. Игроки выбирают одного из восьми игровых персонажей, чтобы пройти трассы, заполненные рельсами, трамплинами, пандусами и другими препятствиями.

Получившая похвалу от критиков при выпуске за впечатляющую графику, увлекательный игровой процесс и отличную музыку, игра стала одной из обязательных для новой консоли и запустила франшизу, которая в конечном итоге насчитывала шесть игр.

Minecraft (PC, 2011)

Шведский разработчик Mojang Studios по сути разработал совершенно новый жанр, в котором игроки могут создавать целую вселенную, исследуя, создавая инструменты и творя. Режим выживания добавляет врагов и напряжение, в то время как творческий режим более спокойный.

Критики в то время хвалили игру за то, что она, по сути, позволяла каждому игроку создавать все, что позволит его воображение, с помощью предоставленной песочницы. Основная критика обычно касалась кривой обучения, которая не держала игроков за руки, а вместо этого заставляла их разбираться в механике методом проб и ошибок или через онлайн-форумы.

Tom Clancy's Splinter Cell (Xbox, 2002)

Хотя Tom Clancy's Splinter Cell не изобрел стелс-экшен, он, безусловно, популяризировал жанр с этим создавшим франшизу хитом. Вы играете за бывшего морского котика США и нынешнего черного оперативника NSA Сэма Фишера, который должен проникать во вражеские ячейки, избегая обнаружения, оставаясь в тени.

Критики в то время были больше всего впечатлены световыми эффектами и утонченностью стелс-экшена.

Ōkami (PS2, 2006)

Легенды видеоигр Capcom разработали этот приключенческий боевик в стиле Legend of Zelda, в котором игроки управляют японской богиней солнца, белой волчицей Аматэрасу. Вы будете исследовать живописные окрестности, сражаться с врагами и решать головоломки с помощью кисти.

Критикам понравился стиль и изящество игры, а также использование небесной кисти для помощи в бою и решении головоломок.

Skies of Arcadia (Dreamcast, 2000)

RPG 2000 года от внутреннего разработчика Sega Overworks - это воображаемая история о пиратах в стиле стимпанк, которые поднимаются в небо на летающих кораблях и участвуют в сражениях и исследованиях.

Выпущенная на недолговечной системе Sega Dreamcast, Arcadia в то время получила всеобщее признание за свою боевую систему, графику, персонажей и общий мир, который она создала.