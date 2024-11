13 лучших игр, которые будут отлично работать на слабом ПК

Into The Breach

Создатели космического симулятора FTL: Faster Than Light выпустили пошаговую игру, которую можно охарактеризовать как шахматы с кайдзю. В Into The Breach вам нужно защищать города от подземных монстров. Это можно легко сделать на слабом компьютере.

Проект очень захватывающий, но далеко не простой: зачастую приходится чем-то жертвовать, чтобы прожить еще один день. А благодаря случайно сгенерированным улучшениям, интересным испытаниям и возможности разблокировать боевых роботов игра не будет надоедать еще долгое время.

Into The Breach (фото: Steam)

Owlboy

Красочный платформер-головоломка, на разработку которого ушло девять лет. Головоломки в игре не особенно сложные, но их решение все равно приносит массу удовольствия. Однако главное преимущество Owlboy - это запоминающиеся и созданные с любовью персонажи. В Owlboy можно легко играть даже на слабом компьютере.

Owlboy (фото: Steam)

Starbound

2D-игра по исследованию планет, где вы создаете свое собственное развлечение. Вы можете строить сложные укрепления, изучать инопланетные расы, искать сокровища, сражаться с жестокими врагами или собирать идеальную команду для своего космического корабля.

Starbound позволяет вам играть за множество разных рас, в одиночку или с другом. В игре также доступно множество модов, которые сделают Starbound еще более разнообразной.

Starbound (фото: Starbound)

80 Days

Приключение с тщательно проработанным сценарием, в котором вам нужно объехать всю планету за 80 дней. Для исследования доступно более 150 городов, каждый со своими персонажами, секретами и сюжетами. Вам придется постоянно следить за расходом денег и предметов, а также решать, куда идти дальше, что не так-то просто, когда весь мир у ваших ног.

80 Days (фото: Steam)

Devil Daggers

В Devil Daggers есть только вы и бесконечные полчища демонов, которых вам нужно убивать до самого конца. Проект является данью уважения классическим шутерам от первого лица, где самое главное - метко стрелять и быстро бегать.

Devil Daggers (фото: GameSpot)

The Binding of Isaac: Rebirth

The Binding of Isaac: Rebirth превращает и без того отличную игру в нечто действительно великое, особенно если вы купите дополнительный контент. Как и первая часть, Rebirth - своеобразный шутер со случайно генерируемыми локациями, в котором вы пробираетесь в глубины забытого подвала. Там обитают ваши самые глубокие страхи, с которыми вам предстоит бороться с помощью сотен странных предметов.

Вы можете играть в проект десятки часов, но все равно периодически находить в нем что-то новое. Вместе с разблокируемыми персонажами, испытаниями и возможностью играть в кооперативе, это делает The Binding of Isaac: Rebirth игрой с одним из самых высоких показателей реиграбельности.

The Binding of Isaac: Rebirth (фото: Yahoo)

Undertale

На первый взгляд, Undertale - очень продуманная игра, в которой любой битвы можно избежать, используя дар красноречия. Это важно, ведь многие персонажи просто не хотят быть убитыми - они слишком уникальны.

Проект отчасти является шутером, периодически разрушающим невидимую четвертую стену между игроком и происходящим на экране, и вызывающим массу сильных чувств.

Undertale (фото: Nintendo)

Borderlands

Шутер с открытым миром, где вы собираете оружие, чтобы получить улучшенное снаряжение. Вы можете делать это в одиночку или с тремя друзьями.

Юмор в Borderlands, возможно, немного устарел, но нападение на босса с целью получения ценных предметов по-прежнему вызывает выброс адреналина.

Borderlands (фото: Medium)

Shadowrun: Dragonfall

Shadowrun: Dragonfall - идеальная игра для тех, кто хочет погрузиться в атмосферный, вызывающий воспоминания мир классических ролевых игр. Она похожа на Fallout или Divinity: Original Sin, но выполнена в жанре киберпанк.

Проект привлекателен тактическими возможностями, которые открываются в ходе пошаговых боев. Но самое интересное в нем - продуманное повествование.

Shadowrun: Dragonfall (фото: Steam)

Celeste

Технически Celeste - хардкорный платформер. Как и классические 8-битные игры, он призван разочаровывать игроков своей сложностью. Но Celeste, в отличие от других представителей жанра, заботится о пользователе. Сложности в ней оправданы сюжетом: герой хочет вылечиться от психического заболевания, и опасный подъем на гору нужен именно для выздоровления.

Когда игрок терпит неудачу, игра помогает ему встать на ноги и продолжить путь. Но если вы все же хотите проверить свою нервную систему на прочность, в Celeste есть набор дополнительных уровней и предметов, на прохождение и сбор которых можно потратить не один вечер.

Celeste (фото: GameSpot)

Flinthook

Платформер о космическом пирате, пытающемся украсть сокровище. В основном вы перемещаетесь по случайно сгенерированным локациям, используя крюк-кошку.

Flinthook может показаться милой и невинной игрой, но уклоняться от врагов и опасностей окружающей среды, пробираясь по запутанным уровням, не так просто, как кажется.

Flinthook (фото: Nintendo)

Hearthstone

У Hearthstone есть множество плюсов и минусов, но для бесплатной карточной игры, доступной на большинстве современных и старых платформ, освоить ее на удивление сложно.

В игре отличная анимация, множество тактических возможностей и, как бонус для поклонников Warcraft, куча интересных персонажей. Даже спустя несколько лет после релиза Blizzard продолжает добавлять в Hearthstone новые карты и режимы.

Hearthstone (фото: Blizzard Entertainment)

Darkest Dungeon

Если вы любите готический хоррор и пошаговые РПГ, то Darkest Dungeon идеально подойдет для вас. Вы управляете группой искателей приключений, которые исследуют пещеры, заполненные монстрами.

Чтобы герои не сошли с ума и не погибли, необходимо контролировать их настроение. Кроме того, каждый персонаж может приобретать новые, как положительные, так и отрицательные черты характера, что также влияет на их эффективность.

Darkest Dungeon (фото: Steam)