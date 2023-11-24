Назван простой продукт, который в разы увеличивает мужскую фертильность

Ученые из Университета Монаша в Австралии провели анализ четырех исследований: обсервационных и рандомизированнх контролируемыми испытаниями. В этих исследованиях приняли участие более 600 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, которые придерживались привычного западного рациона.

В одном испытании мужчины ежедневно употребляли 75 граммов грецких орехов в течение 12 недель, во втором - 60 граммов ежедневно смеси из грецких орехов, миндаля и фундука - в течение 14 недель.

Результаты испытаний показали, что регулярное употребление орехов повышает подвижность и качество сперматозоидов.

Доктор Барбара Кордозо, одна из авторов исследования из Университета Монаша, подчеркнула, что участники эксперимента продолжали питаться своим привычным рационом, что делает выводы исследования еще более значимыми.

Она также обратила внимание на важность употребления сырых или жареных орехов и порекомендовала избегать соленых и подслащенных вариантов.

Другой соавтор исследования, Николь Келлой, опровергла миф, что орехи способствуют набору веса. Она отметила, что регулярное употребление одной или двух горстей орехов ежедневно, напротив, ассоциируется со снижением массы тела.

Исследователи подчеркивают, что польза от орехов для репродуктивного мужского здоровья связана с их богатым содержанием омега-3 жирных кислот, витаминов, минералов, пищевых волокон и полифенолов. Эти компоненты вместе способствуют улучшению репродуктивных функций.