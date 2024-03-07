Назван продукт №1, который поможет вам комфортно сходить в туалет

Что нужно есть для регулярного стула

Такие продукты, как сладкий картофель, семена чиа, авокадо и фасоль, могут помочь вам опорожнить кишечник, но, по словам диетолога Лорен Манакер, чернослив является лучшей едой, когда вам нужно сходить в туалет.

"Чернослив - это лучшее средство для помощи людям, нуждающимся в помощи в дефекации. Данные, опубликованные в Clinical Nutrition, показали, что люди, которые ели чернослив, значительно больше увеличивали вес и частоту стула по сравнению с людьми, которые не ели чернослив", - рассказала специалист.

Как чернослив помогает

По словам Манакер, чернослив имеет три основных компонента, которые придают ему способности облегчать запор: клетчатка, сорбит и фенольные соединения.

Чернослив является эффективным природным средством от запоров благодаря содержанию в нем клетчатки, способствующей регулярной работе кишечника.

Клетчатка необходима для здорового стула, поскольку это питательное вещество смягчает и добавляет "объем" вашему стулу. Это делается путем поглощения воды, что придает вес и помогает избежать водянистого стула, который труднее отходить. Кроме полезной клетчатки, чернослив также содержит сахарный спирт под названием сорбит, обладающий естественным слабительным эффектом.

Одно исследование, опубликованное в The American Journal of Gastroenterology, пришло к выводу, что черносливовый сорбитол может помочь облегчить запор, увеличить нормальный стул и уменьшить твердость стула у пациентов с хроническим запором.

И, наконец, чернослив богат фенольными соединениями, которые могут помочь стимулировать работу кишечника.

Согласно исследованиям, эти фенольные растительные соединения обладают слабительными свойствами, которые, как известно, помогают черносливу снимать запор.

Добавляйте чернослив в ваши блюда (Скриншот)

Как употреблять чернослив

Если есть чернослив сам по себе вам не нравится, к счастью есть много других способов включить его в свой рацион.

"Чернослив можно добавлять в полосы, куриные блюда и даже десерты", – говорит Манакер.

Вы также можете включить чернослив в намазку, сделать пюре, чтобы подсластить некоторые из ваших любимых соусов, или нарезать его и добавить в качестве сладкой начинки в свой любимый салат. Независимо от того, как вы едите, чернослив является одним из лучших продуктов, которые вы можете есть для общего здорового пищеварения.