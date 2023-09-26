Назван идеальный возраст для брака с минимальным шансом развода

Считается, что лучший возраст для вступления в брак это от 20-30 лет. Но это не совсем так.

В каком возрасте лучше сочетаться узами брака, чтобы избежать развода потом, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью в Metro.

Какой возраст идеален для брака

Согласно исследованиям, идеальный возраст для вступления в брак от 28 до 32 лет, при этом в этих возрастных группах наименьшая вероятность развода.

По статистике онлайн-данных получается, что у этих браков больше всего шансов на успех, поскольку в них обычно меньше всего разводов.

Для разнополых браков, заканчивающихся разводом, наиболее распространенная продолжительность составляет восемь лет.

Почему люди разводятся

Продолжительность брака возросла по сравнению с показателями до 2021 года, а это означает, что пандемия Covid мола повлиять на то, что люди решили отложить развод во время изоляции (или просто изо всех сил пытались нанять адвоката в этот период).

Издание ранее спрашивало специалистов о наиболее распространенных причинах развода после многих лет совместной жизни. В основном это были финансовые разногласия.

Юридическая фирма Irwin Mitchell прогнозирует, что если кто-то женится в 2023 году, то датой вероятного развода станет 2031 год.

Отмечается, что с 2022 года изменился способ развода людей, но среди людей также существуют некоторые распространенные недопонимания.

Многие думают, что этот процесс очень быстрый, или наоборот слишком долгий.