Названы лекарства "от сердца", которые не только не помогают, но делают еще хуже

Недейственный препарат №1: Валидол

Врач называет валидол "смертью с ментоловым вкусом". Валидол - это лекарство, которое совсем не лечит.

"Не считаю и доказательная медицина также, что это лекарство! Даже не БАД, просто конфета!" - возмущается Скрипник.

Но почему-то в инструкции есть такие показания, как приступы стенокардии легкой степени тяжести, морская и воздушная болезни, истерия, невроз, головные боли, связанные с применением нитратов.

Действующее вещество Валидола - Ментола изовалериат (масло мяты). Она же входит в состав зубной пасты и жвачки. По сути - это ароматизатор.

В начале 20-го века валидолом лечили укачивание в поездах и кораблях, лечили тягу к алкоголю.

Доказательной базы Валидола совсем не существует! Его не рекомендует ни одна из международных организаций и препарат нигде не используется кроме стран бывшего Советского Союза.

"Да, при морской болезни, при неврозе можно сосать вместо леденцов - мятные с плюсом! Но если, стенокардия - то прием валидола может быть последним! К лечению стенокардии, сердца, нет никакого отношения!

Отметим, что стенокардия - это клинический синдром (комплекс симптомов), проявляющийся ощущением тяжести, дискомфорта и боли в сердце или за грудиной.

Недейственный препарат №1: Корвалмент

Это известное чудо-средство активно рекламируют по телевидению со слоганом "Корвалмент - скорая помощь вашему сердцу".

Сейчас очень много украинцев за границей, и когда они принимают это "лекарство" - то врачи, которые там, удивляются и не понимают как мы это принимаем и зачем!

По словам Евгения Скрипника, этот препарат не содержит никаких веществ для улучшения работы сердца. Но в показаниях написано - стенокардия легкой степени, функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы, комплексное лечение гипертонической болезни.

Корвалмент, как и Валидол, содержит Ментола изовалериат (масло мяты).

"Человек вместо того, чтобы обратиться к врачу, вызвать скорую помощь после рекламы принимает это лекарство и теряет драгоценное время и, к сожалению, в некоторых случаях и жизнь!" - предостерегает врач.