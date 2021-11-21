Названа найкорисніша риба, яку обов'язково треба їсти в холодну пору року

Згідно з висновками дієтологів, найкориснішою рибою з недорогих сортів вважається скумбрія.

Експерти кажуть, що вживання продукту стимулює в організмі вироблення серотоніну, який ще називають "гормоном радості". Наявність такої риби в раціоні може покращити настрій, вберегти від депресії в час, коли сонця мало, дні короткі, а ночі морозні.

Вчені додають, що скумбрія має найвищий вміст омега-3 жирних кислот серед жирної риби: приблизно 2,5-2,6 грама омега-3 жиру в 100 грамах.

"Ці жирні кислоти, що містяться в скумбрії, можуть допомогти зменшити хронічне запалення і, в свою чергу, знизити ризик серйозних захворювань", - розповідають вчені.

Особливо корисною є риба для пацієнтів з діабетом і серцево-судинних захворювань.

Яка риба вважається шкідливою?

Експерти радять відмовитися від риби, яка зберігалася неналежним чином.

Наприклад, Євген Комаровський застерігає купувати свіжу рибу "з рук". Лікар вважає, що головне тут безпека - а такою є риба, яка була промислово заморожена, тобто пройшла процес "глибокої заморозки".

Звісно ж, не варто зловживати копченою та солоною рибою - це шкідливо для нирок та печінки.