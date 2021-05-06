Названа найкраща вакцина в світі від COVID-19

Найкращою вакциною від коронавірусу визнаний препарат американської фармацевтичної компанії Moderna. Його таким визнали вчені на Всесвітньому конгресі вакцин 2021.

Про це повідомляється на сайті форум.

До пандемії захід проходив зазвичай у Вашингтоні. Вакцина американською компанією Pfizer спільно з її німецьким партнером BioNTech "отримала досить високу оцінку", йдеться в повідомленні конгресу.

Організатори повідомили, що вакцина від Moderna також є "найкращою новою технологією / платформою вакцини". У цій категорії вона обігнала розробки BioNTech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech і GeneOne Life Science. Параметри, за якими відбиралися фіналісти і переможець, не уточнюються.

До слова, днями Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) внесла вакцину Moderna від коронавірусу в список препаратів, рекомендованих для використання при надзвичайних ситуаціях. Ефективність вакцини оцінюється в 94,1%. Її роблять особам, які досягли 18 років.

Препарат запобігає зараженню в 90 відсотках випадків, а важкий перебіг хвороби - в 95 відсотках, випливає з даних, отриманих в ході третьої фази клінічних випробувань за участю більше 30 тисяч осіб.

Ця вакцина є п'ятою за рахунком, схваленою ВООЗ.