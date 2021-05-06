Названа самая лучшая вакцина в мире от COVID-19

Самой лучшей вакциной от коронавируса признан препарат американской фармацевтической компании Moderna. Его таковым признали ученые на всемирном конгрессе вакцин 2021.

Об этом сообщается на сайте форума.

До пандемии мероприятие проходило обычно в Вашингтоне. Вакцина американской компанией Pfizer совместно с ее германским партнером BioNTech "получила весьма высокую оценку", говорится в сообщении конгресса.

Организаторы сообщили, что Вакцина от Moderna также является "лучшей новой технологией/платформой вакцины". В этой категории она обогнала разработки BioNTech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science. Параметры, по которым отбирались финалисты и победитель, не уточняются.

К слову, на днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину Moderna от коронавируса в список препаратов, рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях. Эффективность вакцины оценивается в 94,1%. Ее делают лицам, достигшим 18 лет.

Препарат предотвращает заражение в 90 процентах случаев, а тяжелое протекание болезни - в 95 процентах, следует из данных, полученных в ходе третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек.

Эта вакцина является пятой по счету, одобренной ВОЗ.