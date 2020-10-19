Названа ягода, яка швидко знижує рівень цукру: доступна кожному

Вчені назвали ягоду, яка позитивно впливає на стан хворих на діабет. Зазвичай захворювання з'являється через недостатнє вироблення організмом інсуліну або відсутності реакції на нього. Без цього гормону цукор, що надходить з продуктів, перестає засвоюватися клітинами, в яких він повинен перетворюватися в енергію. Вишня, як підкреслили фахівці з Diabetes.co.uk, допомагає боротися з інсулінорезистентністю.

В ягоді міститься величезна кількість вітамінів і мікроелементів, а також група з'єднань – антоціанів, які особливо ефективні проти інсулінорезистентності.

"Ягоди також є хорошим джерелом вітаміну С і клітковини, і вони не містять багато вуглеводів", - коментує один з дослідників.

Різноманітні органічні кислоти, що містяться у вишні також корисні для здоров'я. Триптофан, фолієва, яблучна, саліцилова, янтарна, лимонна та інші кислоти стимулюють травлення, вироблення шлункового соку. Також вони пригнічують ріст шкідливих гнильних бактерій. Пектини у складі вишні обволікають кишечник і прискорюють перистальтику.

Відомиц вплив вишні й вишневого соку на серце і судини. Вітамін РР разом з аскорбіновою кислотою позитивно впливає на судини, збільшуючи їх проникність. А кумарини у складі ягоди беруть участь у регулюванні процесу зсідання, запобігаючи утворенню тромбів і розріджуючи кров.

Серед інших ягід, які потрібно включити в дієту при діабеті - чорниця, полуниця, ожина та малина

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